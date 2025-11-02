Due reti e un’autorete: il Modena affonda la Juve Stabia al Braglia

La Juve Stabia non ha raccolto i benefici sperati dalla settimana di riposo: ancora decimata, ha perso al Braglia contro un Modena sempre più proiettato verso le zone alte della classifica. La squadra di Sottil si è mostrata più presente e pronta, senza concedere azioni davvero pericolose ai campani. Forse il verdetto finale è troppo severo — uno scarto di tre gol, considerando l'ultimo sfortunato autogol, risulta eccessivo; d'altro canto l'attacco poco incisivo delle vespe non è mai riuscito a impensierire la difesa di casa.