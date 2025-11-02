La Juve Stabia non ha raccolto i benefici sperati dalla settimana di riposo: ancora decimata, ha perso al Braglia contro un Modena sempre più proiettato verso le zone alte della classifica. La squadra di Sottil si è mostrata più presente e pronta, senza concedere azioni davvero pericolose ai campani. Forse il verdetto finale è troppo severo — uno scarto di tre gol, considerando l'ultimo sfortunato autogol, risulta eccessivo; d'altro canto l'attacco poco incisivo delle vespe non è mai riuscito a impensierire la difesa di casa.
In serie B
Due reti e un’autorete: il Modena affonda la Juve Stabia al Braglia
Modena-Juve Stabia, la sintesi del matchper la cronaca della partita, il corrispondente Michele Bellame—
Nonostante un buon approccio della formazione di Abate, il Modena ha sbloccato il risultato dopo circa un quarto d'ora con un autentico eurogol di Nieling: il difensore olandese prende la mira col sinistro poco oltre il centrocampo e trafiggeva Confente; una rete splendida, la prima con la maglia gialloblù, che porta avanti i padroni di casa. La squadra di Abate guadagnava ritmo e poco prima della mezz'ora ci provò Correia, il cui tentativo in area costringeva Chichizola alla deviazione in corner. Verso il termine del primo tempo, il portiere del Modena si ripete: un gran destro di Leone trova una grande deviazione in angolo. Sono stati però gli ospiti ad attaccare poco prima del duplice fischio: coraggiosi ma imprecisi.
Nella ripresa la Juve Stabia rischiava il raddoppio al 56' con un cross di Defrel dalla sinistra che trovava di testa Tonoli, non preciso. Poco dopo l'ora, un contatto in area coinvolgeva Gliozzi: dopo il check audio e la revisione al video del contrasto tra Stabile e Sersanti nel vertice sinistro dell'area, il direttore di gara indicava il dischetto. Dagli undici metri Gliozzi spiazzava l'immobile Confente: al 69' Modena 2, Juve Stabia 0. Al 78' arrivava una chance per la squadra campana: un triangolo al limite portava Correia al tiro, respinto in corner dal portiere canarino. Nel finale Confente effettuava una bella parata su un gran destro del neoentrato Pyyhtia, ma un minuto dopo la partita si chiude sul definitivo 3-0 per l'autorete di Ruggero sulla spizzata di Tonoli.
