Dumfries senza peli sulla lingua: “Napoli? Non guardiamo le altre squadre”

L'olandese dopo un lungo stop è pronto per dare il suo contributo per il finale di stagione

Michele Massa 10 aprile - 18:20

Nel momento decisivo della stagione, quando ogni punto può fare la differenza e la pressione aumenta giornata dopo giornata, in casa Inter emergono leadership e mentalità. Il gruppo nerazzurro è chiamato a mantenere lucidità e continuità per restare in corsa fino alla fine, e proprio in questo contesto arrivano le parole forti e significative di Denzel Dumfries.

L’esterno olandese ha infatti voluto mandare un messaggio chiaro, ribadendo come la squadra sia totalmente focalizzata sul proprio percorso, senza lasciarsi condizionare dalle rivali nella corsa al titolo

Dumfries carica l'Inter per il finale di campionato — “Non guardo il Napoli o le altre squadre, penso solo a noi. Siamo l’Inter e dobbiamo concentrarci su quello che facciamo in campo, partita dopo partita, perché tutto dipende da noi”. Apre così Dumfriesla sua intervista a Sky Sport in vista della sfida contro il Como di domenica sera, che sarà fondamentale su molti aspetti.

“Vogliamo vincere lo scudetto, è questo il nostro obiettivo principale. Ogni partita da qui alla fine sarà come una finale e dovremo dare tutto per arrivare fino in fondo. Sono molto contento all’Inter, mi sento bene qui, con la squadra e con i tifosi. La mia famiglia sta bene e io penso solo a lavorare e a vincere con questa maglia. In queste ultime partite vogliamo chiudere il nostro lavoro al meglio e portare a casa il tricolore”.

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Un legame forte, che si riflette anche sul campo e nella mentalità della squadra. In casa Inter il messaggio è chiaro: niente distrazioni, solo concentrazione massima e la convinzione di potersi giocare tutto fino all’ultima giornata. Distrazioni che l'anno scorso hanno fatto pagare caro, con lo scudetto che pian piano è scivolato dalle mani nerazzurre per finire in quelle zona Posillipo.