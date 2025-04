El Tanque Denis: “Il ricordo più bello? Una telefonata, quando ero a Napoli…”

"Il ricordo più emozionante della mia carriera...?" El Tanque Denis risponde:

"Il ricordo più bello della mia carriera… Ce ne sono tanti, ma uno più bello degli altri: primo semestre a Napoli, ero partito bene. A dicembre, avevo fatto otto gol. Il telefono squilla, rispondo, numero argentino, mi chiama Maradona per convocarmi in nazionale. Io non ci credevo, infatti avevo attaccato il telefono. Poco dopo mi richiama ed era davvero lui... Dopo ero così emozionato che non mi usciva la voce. Era il 2008. Avevo incominciato bene con il Napoli. In nazionale c'erano tantissimi attaccanti: Crespo, Milito, Tevez, Messi… Tanti attaccanti, fortissimi".