I due allenatori potranno trarre sicuramente indicazioni importanti da questo test amichevole. Nel complesso, meglio il Sassuolo rispetto all'Empoli, che ha sicuramente qualcosa da registrare

Michele Bellame Redattore 5 agosto 2025 (modifica il 5 agosto 2025 | 20:58)

Al Castellani di Empoli, la squadra locale ospita il Sassuolo per un'amichevole precampionato. I toscani, guidati da Guido Pagliuca, affrontano i neroverdi di Fabio Grosso nello stadio di casa. Il Sassuolo, è fresco di promozione, mentre l'Empoli affronterà la serie B. Grosso è alla seconda stagione al Sassuolo, dopo un'esperienza infausta in Francia. Pagliuca, invece, è alla prima ad Empoli, dopo due ottime annate in Campania alla guida della Juve Stabia.

L'Empoli è alla quinta amichevole stagionale. Nella prima, ha affrontato la Virtus Entella - squadra promossa dal girone B di serie C - ed ha perso per 2-1. Nella seconda, ha giocato contro il Pisa, neopromossa in serie A, perdendo per 3-2. Le altre avversarie sono state il Castelfiorentino United e la Mobilieri Ponsacco. Il Sassuolo, invece, ha affrontato il Vicenza, poi il Trento vincendo per 3-0. Il 9 agosto, affronterà il Brest, squadra francese, prima dell'esordio in Coppa Italia contro il Catanzaro. Sempre in Coppa Italia, l'Empoli giocherà contro la Reggiana.

Empoli-Sassuolo, risultato ad occhiali: la sintesi del match — Empoli e Sassuolo si affrontano senza troppi tatticismi: ciononostante, la partita finisce 0-0 dopo oltre novanta minuti di gioco. Il match è stato comunque utile per entrambe le squadre in vista delle uscite ufficiali, prossime all'inizio. Due squadre che, sostanzialmente, sono di pari categoria: una è fresca promossa, l'altra fresca retrocessa.

Sono stati i neroverdi, nel complesso, a sfornare maggiore brillantezza, al contrario dei toscani che hanno mostrato troppa fragilità. Da sottolineare, però, l'impegno degli uomini di Pagliuca. Nel primo tempo sono stati gli emiliani a prendere in mano il pallino del gioco. L’ex di giornata, Andrea Pinamonti, è stato tra i più attivi: ha sfiorato due volte il gol, prima con un destro a giro dal limite e poi con un colpo di testa su cross di Laurienté che ha fatto la barba al palo. Ottimo anche l’inserimento di Paz in chiusura di frazione, imbeccato da Berardi, ma stoppato dal riflesso attento di Fulignati. L’Empoli, invece, ha faticato a costruire gioco. Non sono mancati alcuni spunti individuali, come quello di Ebuehi, che ha sfiorato l’assist per Busiello, o il destro in area di Belardinelli, deviato in angolo. Ma nel complesso la squadra di Guido Pagliuca è apparsa ancora in ritardo di condizione e corta di alternative di livello.

Il caldo e i numerosi cambi hanno spezzettato la gara nella ripresa, ma il Sassuolo è rimasto più pericoloso fino al triplice fischio. Per i toscani si conferma la necessità urgente di intervenire sul mercato per affrontare con serenità la Serie B.