L'annuncio da parte del club di Vado Ligure sul nuovo acquisto nel reparto offensivo della squadra

Filippo Montoli 20 luglio 2025 (modifica il 20 luglio 2025 | 16:29)

Enock Barwuah Balotelli ha firmato con il Vado. L'annuncio ufficiale è stato diramato dal club ligure sui propri canali social. L'attaccante bresciano arriva da una stagione divisa tra Pro Palazzolo e Ospitaletto. Con questi ultimi ha ottenuto la promozione in Serie C, contribuendo con 3 gol in 19 partite.

Vado, l'acquisto di Enock Balotelli per sognare la promozione — La squadra di Vado Ligure l'anno scorso è andata vicinissima alla promozione in Serie C, chiudendo al terzo posto nel Girone A del campionato dilettante. Per il piazzamento ha preso parte ai playoff per arrivare all'eventuale ripescaggio in caso di fallimenti dalla categoria superiore, ma la sconfitta in finale con il Novaromentin ha escluso i liguri da questa possibilità. Per la prossima stagione l'obiettivo è riprovarci. Ecco allora la decisione di acquistare Enock, fresco di esperienza chiusa con una promozione.

Il fratello di Mario Balotelli può garantire tanta esperienza al Vado. In carriera ha di fatto quasi sempre giocato in Serie D. L'unica esperienza "esterna" al campionato dilettante è quella in Turchia al Menemen in terza serie, dove però ha giocato solo 5 partite tra campionato e coppa. Quella a Vado Ligure non sarà, tra l'altro, la prima volta di Enock in Liguria. I primi anni di carriera, infatti li ha giocati al Rapallo, che è la squadra per cui ha segnato di più in una stagione.

Il Vado non sa ancora in quale girone sarà inserito nel prossimo campionato di Serie D. Quasi sicuramente, come di consueto per le squadre del Nord-Ovest finirà nel gruppo A o in quello B. In attesa di sapere gli avversari, il club si muove con decisione sul mercato per far sì che ciò che di buono è stato fatto l'anno passato possa essere ripetuto. Con Enock l'obiettivo è fissato: promozione diretta in Serie C.