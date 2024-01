Entella, locandina alla Club Dogo per il derby ligure

Il novantesimo derby del Tigullio non verrà annoverato come uno dei match più pirotecnici del calcio ligure. Un pareggio a reti bianche è quello che vien fuori da questa ventiduesima giornata. Un punto a testa che non soddisfa nessuno.

Senz’altro però, questo Sestri Levante-Entella verrà ricordato per l’anfiteatro nel quale è andato in scena. Per manutenzione al Sivori, il Luigi Ferraris di Genova è stata la cornice di questo derby del Tigullio e tutto il popolo ligure ha dimostrato una discreta euforia per questa concessione. Anche gli addetti ai lavori… L’Entella qualche ora prima della gara ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la locandina del match in pieno stile “Club Dogo”. Una foto in bianco e nero dove viene rappresentato il Marassi con le nuvole che lo sovrastano e che formano un diavolo con un tridente.