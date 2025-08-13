Non una storia da lieto fine, anche perché per quello è troppo presto. Ma un buon punto di partenza, qualcosa che fa sperare e che ripaga il duro lavoro e i sacrifici. La storia di Lorenzo Lischetti che, all'inizio del mese di agosto, lo Spezia lo ha acquistato dal Gozzano in Serie D. Il giovane attaccante passa così dai campi dilettantistici a quelli dei professionisti della B.
La storia
La favola di Lorenzo Lischetti: un doppio salto che lo porta dalla Serie D alla B
Il percorso di Lischetti—
Originario di Cremenaga, il classe 2006 ha mosso i primi passi nei club dilettantistici della provincia di Varese. Poi arriva anche la chiamata del Como U17 nella stagione 2022-23, in cui però disputa solo otto gare per poi essere ceduto dopo un solo anno. Lorenzo Lischetti riparte dall'Eccellenza piemontese, con l'Accademia Borgamanero con cui registra 26 presenze ed un bottino di cinque reti. Sempre nella stagione 23-24, l'attaccante si rende protagonista vincendo il Torneo delle Regioni con il Piemone VdA, siglando il gol anche in finale.
Arriva poi il salto in Serie D, grazie al Gozzano dove diventa un punto di riferimento. Proprio con la maglia dei cusiani rossoblù, Lischetti ottiene 37 presenze complessive tra campionato e coppa, siglando 11 gol. Una stagione che gli vale convocazione per la Rappresentativa U18 di Serie D nella Viareggio Cup, dove viene eliminato agli ottavi contro il Genoa under 18 ai calci di rigore).
Dalla D alla B: così l'esordio tra i professionisti—
La grandissima stagione 2024-25 è quella del riscatto per Lorenzo Lischetti, il quale dopo una gavetta importante tra i dilettanti è riuscito ad ottenere una chiamata importante. A bussare alla porta dell'attaccante classe 2006 è lo Spezia.
Il giovane gioiello passa dal Gozzano agli aquilotti liguri, sottoscrivendo un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Ma soprattutto passa da un club di Serie D ad uno di Serie B. Un doppio salto che ripaga del duro lavoro e dei sacrifici fatti in questi anni nelle serie dilettantistiche italiane. Ma soprattutto che dà la dimensione che il giocatore ha raggiunto, rappresentando un ottimo prospetto.
Come comunicato dal club bianconero, Lorenzo Lischetti si trasferirà a titolo temporaneo all'AS Giana Erminio, per iniziare il suo percorso tra i professionisti della Serie C: ma i presupposti per fare bene e salire ancora ci sono tutti.
