Non una storia da lieto fine, anche perché per quello è troppo presto. Ma un buon punto di partenza, qualcosa che fa sperare e che ripaga il duro lavoro e i sacrifici. La storia di Lorenzo Lischetti che, all'inizio del mese di agosto, lo Spezia lo ha acquistato dal Gozzano in Serie D. Il giovane attaccante passa così dai campi dilettantistici a quelli dei professionisti della B.