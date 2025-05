In attesa di capire chi tra Napoli ed Inter conquisterà lo scudetto , la Coppa tricolore ha fatto tappa a Parma in occasione della presentazione della seconda edizione del Festival della Serie A , tenutasi nella Sala del Consiglio del Comune di Parma, che la città ducale ospiterà nelle giornate del 6 , 7 , 8 giugno . Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 10 milioni di visualizzazioni dei contenuti sui social, la manifestazione dedicata al campionato italiano di massima serie torna con tante novità.

Il 6 giugno il nuovo calendario della Serie A

La prima grande novità riguarda il calendario della prossima stagione di Serie A, che sarà svelato proprio a Parma, nella splendida cornice del Teatro Regio. Parafrasando le parole del sindaco della città ducale, Michele Guerra, per un evento di tale rilievo non poteva esserci scelta più appropriata: "Il calcio, il melodramma preferito dalla stragrande maggioranza degli italiani e non solo, nel Tempio della Lirica".