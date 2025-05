Fiorentina-Betis, riuscirà la rimonta viola? Il pronostico di DDD

La Fiorentina ospita il Betis per la sfida di ritorno delle semifinali di Conference League: il nostro pronostico per il match.

Luca Paesano Redattore 7 maggio - 13:40

Fiorentina e Betis tornano a sfidarsi per la gara di ritorno delle semifinali di Conference League. L'appuntamento con il big match dell'Artemio Franchi è per giovedì 8 maggio, alle ore 21:00. Le due squadre si giocano l'accesso alla finale, che vedrà molto probabilmente il Chelsea come altra protagonista. Si riparte dal 2-1 dell’andata in favore degli spagnoli.

Lo stato di forma delle due squadre — La Fiorentina di Raffaele Palladino dovrà provare a ribaltare il risultato del primo round disputato in Spagna. Non sarà una partita semplice, ma i viola hanno comunque i presupposti per crederci e provare a centrare la terza finale consecutiva. Di fronte però c'è una delle formazioni più in forma in questo momento. Il Betis ha perso solamente una delle ultime 15 partite giocate tra campionato e coppe.

La Fiorentina arriva all'incontro dopo la sconfitta dell'ultimo turno contro la Roma, un ko che ha fatto perdere ai viola un po' di terreno rispetto alle altre rivali impegnate nella corsa per un posto in Europa. Il Betis si presenta invece dopo il successo in Liga contro l'Espanyol, ultima di quattro vittorie consecutive per i biancoverdi.

Fiorentina-Betis, i precedenti — Nella gara di andata è stato il Betis ad imporsi per 2-1 al Villamarin grazie alle reti di Antony ed Elzazzouli. Per i viola, fondamentale la rete del capitano Ranieri per tenere ancora in piedi il discorso qualificazione. Prima di questo scontro, le due formazioni si erano già incontrate negli ultimi anni in due amichevoli estive. Una vittoria per parte nelle due occasioni: nel 2014 il 2-1 in favore della Fiorentina, nel 2022 il 3-1 per il Betis.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Betis — Alcuni punti interrogativi per Palladino in vista della gara di ritorno. La buona notizia è che Dodo è tornato ad allenarsi dopo l’operazione all’appendicite e sarà nuovamente in campo dal primo minuto. Stesso discorso anche per Robin Gosens, che ha smaltito il fastidio muscolare ed è in vantaggio nel ballottaggio con Parisi sulla fascia sinistra. Dovrebbe alzare invece bandiera bianca Danilo Cataldi, che ancora non si allena con la squadra e dovrebbe essere sostituito in mezzo al campo da Adli.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Ranieri, Comuzzo, Pongracic; Dodo, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

Ancora fuori Marcos Llorente, Christian Avilà e Marc Roca per Pellegrini, che va verso la conferma dello stesso undici visto all’andata. Ruibal ancora favorito su Sabaly a destra, con Lo Celso che invece insidia Pablo Fornals in mediana. Sempre Antony, Isco e Elzazzouli alle spalle di Bakambu in attacco. L'unico dubbio di Pellegrini riguarda Natan, che non è al meglio e proverà a stringere i denti.

Betis (4-3-3): Vieites; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Isco, Fornals; Antony, Bakambu, Ezzalzouli. Allenatore: Manuel Pellegrini

Fiorentina-Betis, quote e pronostico — Questa volta è la Fiorentina ad essere leggermente favorita secondo i principali bookmakers. L’1 si trova a quota 2.35, il pareggio a 3.40, mentre la vittoria del Betis viene proposta a 3.00. Il Goal nel match del Franchi è in tabella a 1.75, con il No Goal dato invece a 1.95. L’Over2,5 è a 2.90, mentre l’Under2,5 a 1.80. Per quanto riguarda il probabile risultato esatto, si può puntare su una vittoria della Fiorentina: il 2-1 dei viola si trova a 9.50 e porterebbe il match ai supplementari.

Al Franchi ci aspettiamo una partita simile all'andata, con due squadre che daranno vita ad un match vivace in cui non mancheranno le occasioni. I padroni di casa dovranno provare in tutti i modi a rimettere subito in equilibrio il punteggio e giocarsi il resto della sfida ad armi pari. Il nostro pronostico per Fiorentina-Betis è la combo multigol sui due tempi: Multigol 1-2 PT + Multigol 1-3 ST a quota 2.30. Inoltre, merita fiducia Moise Kean: si può provare marcatore a quota 2.50, oppure primo marcatore a quota 4.50.

Fiorentina-Betis, dove vedere la semifinale di ritorno — La semifinale di ritorno tra Fiorentina e Betis sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Il match sarà visibile anche in chiaro su TV8 (canale numero 8 del Digitale Terrestre). La semifinale d’andata di Conference League tra andalusi e viola sarà visibile in streaming su NOW, tramite l’apposita app, e su Sky Go per gli abbonati Sky.