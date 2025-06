La risposta del Sassuolo dovrebbe arrivare entro la prossima settimana ma nella dirigenza viola si prospetta ottimismo

La Fiorentina tra pochi giorni si ritroverà per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione di Serie A, che inizierà nel fine settimana del 23-24 agosto. Ma prima i viola saranno impegnati nel playoff per l'accesso alla prossima Conference League. La domanda però è: in che stadio giocherà la squadra di Stefano Pioli? Ecco come si sta evolvendo la situazione.

Fiorentina, dove giocare la partita in casa? Chiesto il Mapei Stadium — Grazie alla preziosa vittoria sul campo dell'Udinese all'ultima giornata e alla sconfitta della Lazio contro il Lecce, la Fiorentina ha conquistato l'ultimo posto disponibile per la Conference League. La squadra di Stefano Pioli sarà impegnata nel playoff per l'accesso alla competizione europea poco prima dell'inizio della Serie A (andata il 21 agosto e ritorno il 28). Resta però da capire dove i viola dovranno giocare la sfida casalinga. La dirigenza del Giglio, infatti, ha deciso di dare ulteriore tempo agli addetti ai lavori di rifacimento dello stadio Artemio Franchi in vista della prossima stagione e, dunque, si deduce necessario una trasferta in campo neutro.

Come riporta il quotidiano Repubblica Firenze, la Viola avrebbe preso seriamente in considerazione il Mapei Stadium, casa del Sassuolo, per i preliminari di Conference tanto che la dirigenza avrebbe già inviato la richiesta formale al club nero-verde per giocare il match casalingo. Stando a quanto riporta il giornale toscano, la risposta dei neroverdi dovrebbe arrivare entro la fine della prossima settimana, e tale risposta dovrebbe essere positiva. Come ricordiamo, l'Artemio Franchi è sotto ristrutturazione dal febbraio 2024 e la prima parte del progetto prevede la fine dei lavori entro il 31 ottobre 2026, quando verrà riaperta la Curva Fiesole.