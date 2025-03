Fiorentina-Juve, segneranno entrambe le squadre? Analisi e pronostico del match

La Fiorentina ospita la Juventus al Franchi per il 29esimo turno di Serie A: le migliori quote e il pronostico del match.

Luca Paesano Redattore 16 marzo 2025 (modifica il 16 marzo 2025 | 09:35)

In Serie A si rinnova una delle grandi classiche del passato. Questo weekend, Fiorentina e Juventus si affronteranno per la 29esima giornata di campionato, in una sfida che storicamente ha sempre regalato emozioni e grandi sorprese. Si incrociano due squadre in cerca di riscatto e di punti per l’Europa. I bianconeri, quarti in classifica, devono reagire dopo il pesantissimo ko subito dall’Atalanta. La viola, invece, cerca risposte dopo la sconfitta dell’ultimo turno a Napoli.

Come arriva la Fiorentina alla sfida — Periodo delicato anche in casa Fiorentina, che ha vinto solamente una delle ultime 5 partite giocate tra campionato e coppe. Quattro sconfitte per la formazione di Raffaele Palladino, di cui l’ultima è arrivata proprio nell’ultimo turno di campionato in casa del Napoli. Un momento, dunque, tutt’altro che brillante per i viola, che hanno anche perso un po’ di terreno in classifica, ritrovandosi ora all'ottavo posto, a 7 punti dalla zona Champions.

Al Franchi la Fiorentina ha bisogno di una reazione, in una sfida che a Firenze ha sempre un sapore un po’ particolare. Gli uomini di Palladino, reduci dal successo in Conference contro il Panathinaikos, potrebbero avvicinarsi a soli 4 punti proprio dalla Juventus con una vittoria domenica.

Come arriva la Juventus al match — In casa Juventus non si respira affatto una bella aria. Nel giro di pochi giorni La Vecchia Signora si è ritrovata fuori dalla Champions e fuori dalla Coppa Italia, con la clamorosa eliminazione contro l’Empoli che ha scatenato l’ira dei tifosi. E come se non bastasse, in campionato è arrivato anche il terribile ko nell’ultimo turno contro l’Atalanta.

La sfida che poteva virtualmente rimettere i bianconeri nella lotta scudetto, si è trasformato in realtà in una clamorosa doccia gelata. L’Allianz Stadium ha risposto con silenzio e indifferenza, con buona parte dei tifosi che hanno cominciato a svuotare gli spalti già a metà ripresa. Poi, al termine della gara, una bordata di fischi da parte dei temerari rimasti fino al 95’. Lo 0-4 è stato severissimo, ma giusto per quanto visto in campo. È la più larga sconfitta incassata dai bianconeri da quando giocano allo Stadium.

Fiorentina-Juventus, le probabili scelte dei due tecnici — Non ci dovrebbero essere grandi novità per Palladino rispetto alla formazione schierata al Maradona. Davanti a De Gea potrebbe esserci Pongracic al posto di Comuzzo, con Pablo Mari e Ranieri a completare il terzetto. Sulle fasce si rivede Gosens a sinistra con Dodo a destra. Adli potrebbe tornare in campo dal primo minuto al posto di Ndour. In attacco, al fianco di Moise Kean potrebbe toccare ancora a Gudmundsson, con Beltran dalla panchina.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Raffaele Palladino.

La Juventus ha poco da cambiare nel reparto arretrato. Nonostante il ritorno di Savona, dovrebbe esserci ancora Weah a destra, con Cambiaso a sinistra. Gatti e Kalulu formeranno la coppia di difesa. A centrocampo sempre Locatelli e Thuram. In avanti potrebbe esserci una nuova bocciatura per Teun Koopmeiners, con McKennie che pare in vantaggio. Sulle fasce Kenan Yildiz e Nico Gonzalez, a supportare Kolo Muani.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

Fiorentina-Juventus, le statistiche Opta per la sfida — Dopo il 2-2 nel match d’andata dello scorso 29 dicembre, Fiorentina e Juventus potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A solo per la seconda volta negli ultimi 40 anni, dopo il 2010/11.

La Juventus è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide contro la Fiorentina in campionato (4V, 3N): l’unico successo viola nel periodo risale al 21 maggio 2022 (2-0 al Franchi con gol di Alfred Duncan e dell’ex Nico González).

Solo contro il Milan (27), la Fiorentina ha perso più partite interne in Serie A che contro la Juventus (24), completano 28 successi toscani e 33 pareggi in 85 precedenti in casa dei viola nel torneo. Dopo la sconfitta per 0-4 contro l’Atalanta, la Juventus potrebbe perdere due partite di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2024 (contro Inter e Udinese in quel caso).

Nessun pareggio nelle ultime otto partite della Fiorentina in campionato (4V, 4P); più in generale dall’inizio del 2025 nessuna formazione ha pareggiato meno match dei viola in Serie A: uno in 11 gare (al pari del Monza). Sempre nel nuovo anno solare, solo Monza (otto) ed Empoli (sette) hanno perso più partite della Fiorentina nel torneo (sei, al pari di Hellas Verona e Parma).

Fiorentina-Juventus, analisi e pronostico della sfida — Quote piuttosto alte per la sfida di domani all’Artemio Franchi. La vittoria della Juventus è data a 2.20 dai principali bookmakers, mentre si trova a 3.60 il successo casalingo della Fiorentina. Il pareggio tra le due formazioni viene proposto invece a 3.10. La linea dell’Under2,5 è data favorita a 1.60. Più alta, invece, la quota dell’Over2,5 che si trova a 2.20. Decisamente più stretta la forbice tra il Goal e il No Goal, che valgono rispettivamente 1.80 e 1.90.

Partita bloccata al Franchi? Non è detto, ed infatti vi consigliamo di puntare sul Multigol 2-3 a quota 2.00. Sarà certamente una sfida cruciale per i cammini delle due squadre, che dunque proveranno a dare tutto per portare a casa il risultato. Promossa quindi la linea del Goal, con una Fiorentina che non è apparsa così solida nelle ultime uscite e con una Juve che ha sempre traballato dopo il ko di Bremer. Ci aspettiamo quindi una partita da 1-1 oppure da 2-1 in favore di una delle due squadre. Intriga anche la combo Multigol 1-2 primo tempo + Multigol 0-2 secondo tempo, a quota 1.95. Come possibili marcatori, in casa viola la scelta non può che ricadere su Moise Kean, dato a 3.50. Per i bianconeri, invece, può essere la serata giusta per Kolo Muani, quotato a 3.00.