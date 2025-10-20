Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, si è fatto sentire dopo la sconfitta esterna per 2-1 a San siro contro il Milan. Il ds ha alzato la voce al termine della partita, protestando per le decisioni arbitrali e, in particolar modo, per il calcio di rigore piuttosto discutibile che ha consegnato la vittoria ai rossoneri.
Fiorentina, Pradè attacca Marinelli: “Una roba scandalosa, Pioli non è responsabile”
Il direttore sportivo Daniele Pradè è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match di San Siro, non nascondendo la rabbia per le chiamate dell'arbitro Marinelli. In particolare, per l'episodio del fallo su Gimenez che ha portato all'assegnazione del rigore al Milan:
"Se il VAR deve richiamare l'arbitro significa che questo è un grave errore. Marinelli non ha avuto il coraggio per sostenere la sua decisione. Noi ci giochiamo la vita, non si può fare una cosa del genere, è una roba scandalosa e brutta da vedere. Oggi la Fiorentina non meritava di perdere, usciamo sconfitti in una maniera dolorosa e ci dispiace perché la nostra classifica è deficitaria. Valiamo di più e lo abbiamo dimostrato anche stasera".
Per concludere, lo stesso direttore poi ha risposto alla domanda su come Pioli potrebbe uscire da questa situazione negativa. Queste le sue parole:
"Stefano Pioli non ha colpe assolutamente, l'unico responsabile qui sono io, è colpa mia. Abbiamo una contestazione, ma è solo verso di me: la società mi ha messo a disposizione 90 milioni di euro e io sono l'unico colpevole. La stagione è partita male, abbiamo uno stadio in condizioni pietose ma la stagione è appena iniziata e abbiamo due competizioni da onorare. Sono dispiaciuto per il presidente e per i tifosi. Se c'è una persona che deve essere cacciata quella sono io. La nostra convinzione è che l'uomo giusto per noi sia Stefano Pioli".
