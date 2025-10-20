" Se il VAR deve richiamare l'arbitro significa che questo è un grave errore . Marinelli non ha avuto il coraggio per sostenere la sua decisione. Noi ci giochiamo la vita, non si può fare una cosa del genere, è una roba scandalosa e brutta da vedere. Oggi la Fiorentina non meritava di perdere, usciamo sconfitti in una maniera dolorosa e ci dispiace perché la nostra classifica è deficitaria. Valiamo di più e lo abbiamo dimostrato anche stasera".

"Stefano Pioli non ha colpe assolutamente, l'unico responsabile qui sono io, è colpa mia. Abbiamo una contestazione, ma è solo verso di me: la società mi ha messo a disposizione 90 milioni di euro e io sono l'unico colpevole. La stagione è partita male, abbiamo uno stadio in condizioni pietose ma la stagione è appena iniziata e abbiamo due competizioni da onorare. Sono dispiaciuto per il presidente e per i tifosi. Se c'è una persona che deve essere cacciata quella sono io. La nostra convinzione è che l'uomo giusto per noi sia Stefano Pioli".