Foggia-Avellino: una rivalità oltre le categorie

Michele Bellame Redattore 6 febbraio 2025 (modifica il 6 febbraio 2025 | 18:26)

Foggia-Avellino è uno dei match clou della prossima giornata del girone C di serie C. La partita incomincerà alle 17.30, e sarà valido per la 26 giornata. Non è prevista la presenza di tifosi ospiti.

Foggia-Avellino: dove vederla? — La partita Foggia-Avellino, sarà visibile in tv su Sky Sport Arena e su Sky Sport 251, ed in streaming su Sky Go e su Now.

Foggia-Avellino: geografie diverse Non esistono città geograficamente più diverse di Foggia ed Avellino: nonostante l'esigua distanza fra i due capoluoghi di provincia, hanno una costituzione fisica completamente diversa. Avellino rappresenta l'Irpinia, l'area verde e montuosa della Campania, mentre Foggia è il capoluogo del Tavoliere.

La rivalità fra le due squadre, quindi, è un riflesso sportivo delle differenze culturali e territoriali; infatti, la rivalità, è prettamente territoriale, proprio per la vicinanza fra le due città. Un altro motivo per il quale esiste questa rivalità sono i buoni rapporti che il Foggia ha avuto con i cagliaritani, i quali non hanno buoni rapporti con le tifoserie campane.

Foggia-Avellino: mai in serie A, ma che sfide ai playoff Sono accompagnate da un tifo importante, da categoria superiore, come si dice di solito. Purtroppo però, non sono novità gli scontri fra le tifoserie: nella partita allo Zaccheria di circa tre anni fa, c'è stata una vera guerriglia, una sfida di lancio di fumogeni e petardi fra le opposte tifoserie. La partita era stata anche sospesa per qualche minuto. C'è stato un processo, che appena due giorni fa ha avuto conclusione: sono stati assolti tredici ultras, sette del Foggia e sei dell'Avellino, che erano stati indagati per quanto accaduto. Per la stessa partita, sono stati emessi ben trenta Daspo.

Le due squadre hanno spesso giocato per la lotta verso le alte posizioni in classifica, ma non si sono mai trovate a sfidarsi in massima serie. L'Avellino ha giocato in serie A per dieci anni fra il 1978 e il 1988, mentre il Foggia ha fatto un po' di saliscendi fra gli anni '60 e '70, prima di ritornarvi all'inizio degli anni novanta. La partita più importante, però, in tanti anni di precedenti fra le due compagini, è stata quella del 2006: ci si giocava i playoff per salire in serie B. Il Foggia vince l'andata allo Zaccheria per 1-0. Al Partenio, l'Avellino segna al 95 minuto il gol necessario per andare ai supplementari: in quei minuti, i Lupi segnano altre due reti, e vincono la partita.

Foggia-Avellino: i doppi ex La lista di calciatori che hanno vestito entrambe le maglie sono ricche di nomi importanti. Francesco Baiano e Fabio Pecchia, in primis, che hanno vestito maglie di squadre prestigiose. Baiano, napoletano, è stato all'Avellino nell'89/90, per poi approdare a Foggia alla corte di Zemanlandia, dal 1990 al 1992.

Pecchia, invece, ha giocato le giovanili all'Avellino dall'85 al '93. Ad Avellino, ha conseguito il diploma di ragioneria.A Foggia, invece, c'è stato verso il tramonto della sua carriera, e nello stesso periodo si è laureato in giurisprudenza. Gian Battista Ignoffo, Guglielmo Ferrante, Giovanni Bucaro e Mario Salgado sono alcuni fra gli altri giocatori che hanno vestito entrambe le maglie.