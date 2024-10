Foggia, ufficiali le dimissioni di Ezio Capuano: l’annuncio del club

Eziolino Capuano lascia il Foggia . Il club pugliese ha ufficializzato le dimissioni del tecnico dopo l'ultima sconfitta arrivata nel girone C di Serie C . Capuano lascia la guida della squadra dopo circa un mese.

Foggia, ieri l'annuncio di Capuano: "Non sono degno di questa situazione"

Nessun passo indietro da parte di Capuano dopo l'annuncio arrivato nel post-partita di Sorrento-Foggia. "Sono un uomo di dignità e il valore dell’uomo per me viene prima di quello dell’allenatore. Per questa "disgrazia" che si è verificata, non credo di essere la persona giusta per questa situazione", aveva dichiarato l'allenatore in diretta tv, annunciando di fatto le sue dimissioni. Ora è arrivata anche l'ufficialità.