Milan, Fonseca: “Non puoi vincere se perdi tutti i duelli”

Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio in casa del Cagliari per 3-3 criticando la fase difensiva dei suoi ragazzi. Portoghese soddisfatto sulla partita di Leao.

Gennaro Dimonte 9 novembre 2024 (modifica il 9 novembre 2024 | 21:06)

Al Milan non riesce la settimana perfetta dopo l'1-3 di Champions contro il Real Madrid. I rossoneri pareggiano 3-3 alla Domus Arena contro un Cagliari gagliardo che ha risposto colpo su colpo ai più quotati ospiti. Non basta la doppietta di uno strepitoso Rafael Leao e il momentaneo 2-3 di Abraham prima della rete conclusiva di Zappa per i sardi. Da segnalare la prima da titolare per il sedicenne Francesco Camarda al posto dell'infortunato Alvaro Morata. Le parole in conferenza stampa di disappunto per il risultato dell'allenatore Paulo Fonseca.

Milan, le parole di Fonseca — Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha commentato il pareggio rocambolesco per 3-3 contro il Cagliari in trasferta: "Spiegherò questa partita in maniera semplice: abbiamo fatto tre gol e subiti altrettanti. C'è un problema sui cross, non puoi vincere se gli avversari si aggiudicano il 100% dei duelli aerei. A livello offensivo siamo in crescita, in difesa c'è tanto da migliorare. Peccato perchè dal punto di vista della gestione si è fatta una buona gara. Eravamo preparati al gioco offensivo dei sardi, era in salute e si è visto".

Sulla prestazione di Rafael Leao: "Finalmente, sono contento. Ha capito dove doveva migliorare e oggi l'ha dimostrato andando anche in difesa nei momenti di difficoltà. E' stato decisivo".