Fares Ghedjemis presenta Frosinone-Sassuolo: il rinnovo, la fiducia in Alvini, il rapporto con i tifosi e gli obiettivi per la stagione
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Il percorso del Frosinone, la crescita e il mercato con le parole di GhedjemisCi pensa Fares Ghedjemis a presentare Frosinone-Sassuolo parlando di rinnovo, la fiducia in Alvini, il rapporto con i tifosi e gli obiettivi per la stagione: "Il cammino sta procedendo bene, anche se siamo ancora all'inizio. Possiamo crescere ulteriormente ma al momento siamo soddisfatti. Domani il nostro obiettivo è portare a casa la vittoria. Tre anni fa ero un giovane arrivato dalla Serie C francese, mentre oggi mi sento più maturo. L'intensità è molto diversa: bisogna scegliere rapidamente la soluzione giusta e gli errori sono meno perdonati. È un calcio che mi piace maggiormente. Il mercato estivo è ormai alle spalle. Avevo le mie ambizioni ma ho parlato con la società e mi è stato illustrato il progetto per far diventare il club una realtà importante. Sono contento di essere rimasto e di aver rinnovato il contratto. Adesso voglio fare bene."
La squadra, Alvini e il rapporto con i tifosi"Tre anni fa avevamo le qualità per restare in Serie A. Adesso il gruppo si conosce meglio, perché sono cambiati soltanto alcuni giocatori. Abbiamo un'identità precisa e sappiamo come comportarci in campo." "Alvini è un allenatore importante, che tiene al bene dei calciatori e vuole aiutarli a migliorare. Ha una mentalità vincente, trasmette affetto a tutti e questo è un aspetto che apprezzo molto. Vuole aiutarmi a crescere. Voglio ringraziare i tifosi per l'affetto che mi dimostrano, soprattutto per l'accoglienza che mi hanno riservato quando sono entrato contro il Venezia. Sono grato anche per il sostegno quotidiano. I compagni mi hanno dimostrato grande vicinanza e mi sono stati accanto durante il mercato. Sono state tante le persone che mi hanno spinto a restare. Ringrazio l'allenatore per aver parlato a lungo con me e per aver saputo distinguere e valorizzare sia l'uomo sia il calciatore. Ringrazio anche il presidente e il direttore Castagnini. Voglio disputare una grande stagione per la città e per tutti."
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Frosinone-Sassuolo, la classifica e gli obiettivi personali"La gara di domani? Preferisco non entrare nei dettagli tattici. L'allenatore ci ha trasmesso tanta energia e scenderemo in campo, come sempre, per vincere. C'è fiducia tra noi: il Sassuolo è una buona squadra, ma cercheremo comunque di conquistare i tre punti. Per adesso non sto guardando la graduatoria, perché siamo soltanto all'inizio. La scorsa stagione abbiamo ottenuto risultati che pochi si aspettavano e adesso vogliamo riuscire a ripetere quel percorso. Arrivare a dieci reti sarebbe un bel risultato ma non voglio fissare un limite. Il mio obiettivo è dare il massimo", chiosa.
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