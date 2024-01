Fulvio Collovati: “Lotta scudetto, molto dipenderà dal 4 febbraio. Supercoppa in Arabia? Flop totale”

Collovati si esprime sulla sfida scudetto tra Juventus e Inter e sulla scelta di giocare la Supercoppa Italiana in Arabia.

Matteo Minotti

In vista dello scontro diretto in programma il 4 febbraio, la Juventus ha momentaneamente superato l'Inter in testa alla classifica. Qual è il suo punto di vista sulla sfida scudetto?

"Escludo che il sorpasso in classifica possa mettere pressione all'Inter. Il campionato finora è avvincente e la sfida in testa molto interessante. Rimango dell'idea che i nerazzurri abbiano qualcosa qualcosa in più, soprattutto a livello di organico. Non dico tutto, ma molto si giocherà nello scontro diretto del 4 febbraio".

Dunque...

"Lì si capirà se l'Inter è davvero devastante, come lo è in questo momento - risponde il Fulvio nazionale a SuperNews - o se la Juventus sia in grado di reggere la marcia positiva che sta portando avanti in campionato. Allegri sta facendo un lavoro eccezionale, è stato bravo a compattare il gruppo e in campo si vede che la squadra ha fame. Sono valori che potrebbero bilanciare il divario tra bianconeri e Inter. Lo scontro diretto dirà molto di questa stagione".

Grosse polemiche hanno accompagnato la disputa della Supercoppa in Arabia, qual è il suo parere a proposito?

"Cosa ci si aspettava dalla Supercoppa in Arabia, centomila persone allo stadio? Si sapeva sarebbe stato un flop. In Inghilterra giocano tutte le coppe nazionali in casa, eppure è il campionato con più richiamo e più esportato al mondo. Far giocare i nostri giovani sarebbe il miglior modo per far crescere il calcio nazionale, con i soldi dell'Arabia, che fanno comodo solo a qualche presidente, non si va da nessuna parte. Sono assolutamente contrario alla scelta di giocare a Riyad, così si prendono in giro i nostri tifosi".

