Gasperini avverte: “Sarà una partita decisiva per proseguire in Europa”

Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta svizzera: la sua Atalanta, sarà impegnata a Berna contro lo Young Boys per quella che sarà una partita decisiva

Michele Bellame 25 novembre 2024 (modifica il 26 novembre 2024 | 01:03)

L'Atalanta sarà a Berna senza Scalvini, infortunato di lungo corso, ma Gasperini beneficerà del ritorno di Djimsiti, Kolasinac e Godfrey. Nel pomeriggio è previsto l'allenamento, seguito dalla partenza per la Svizzera, dove la squadra è arrivata nella serata di lunedì 25 novembre. L'allenatore degli Orobici, ha presenziato dinanzi alla stampa insieme a Mateo Retegui, capocannoniere del campionato.

"Chi sta meglio deve giocare. Retegui e Scamacca insieme? Ci lavorerò..." Dopo aver ottenuto la settima vittoria consecutiva in Serie A, l'Atalanta si prepara a tornare in campo per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, affrontando lo Young Boys. La sfida si terrà a Berna martedì 26 novembre alle 21. "Siamo in un momento molto positivo - dice Gasperini, in conferenza stampa - Abbiamo ottenuto una striscia notevole in campionato, ma non siamo i soli. La classifica è molto compatta e interessante. Però questa è un'altra competizione, e vogliamo proseguire nel buon percorso intrapreso finora".

Il focus, poi, è passato sugli avversari: "Dobbiamo fare molta attenzione, hanno cambiato allenatore e stanno facendo bene in campionato. In Champions hanno messo in difficoltà l'Inter, il che la dice lunga. Per noi - continua Gasperini - sarà una partita decisiva: dopo restano Real Madrid e Barcellona, quindi questa partita sarà fondamentale per il nostro futuro in questa competizione". Doveroso commento anche sul campo in erba sintetica: "È migliorato rispetto a tre anni fa, ma rimane comunque un sintetico e non siamo abituati. Dobbiamo adattarci rapidamente, senza cercare scuse: giocare su questa superficie è diverso. La palla corre più velocemente e dobbiamo abituarci a questo nelle prime fasi della partita".

Riguardo alle possibili rotazioni, Gasperini ha aggiunto: "In generale, chi sta meglio và fatto giocare. Non ha senso far riposare chi è in forma. Le partite sono tutte molto difficili e cerco sempre di schierare la migliore formazione. Poi, considerando che giochiamo ogni tre giorni, è chiaro che ci sarà bisogno di qualche rotazione. Scalvini non è stato convocato perché, su questa superficie, ho ritenuto fosse meglio evitarlo".

Infine, sull'idea di gioco e sulla possibilità di vedere insieme Retegui e Scamacca, Gasperini ha concluso: "I miei giocatori sono la principale fonte di idee, mi adatto alle loro caratteristiche. La squadra è composta da tanti elementi che devono integrarsi al meglio. Poi, guardando le partite, mi vengono in mente nuove idee osservando i dettagli. Giocare le coppe è stata per me anche una fonte di esperienza, per conoscere diverse culture calcistiche. Retegui e Scamacca sono due giocatori con caratteristiche diverse, ma quando Scamacca sarà completamente recuperato, saremo sicuramente più forti. Lavoreremo per farli giocare insieme".