Gian Piero Gasperini ha deciso di non usare mezzi termini per affrontare il momento di tensione che ha travolto la Roma fuori dal campo. Il tecnico giallorosso è intervenuto in conferenza stampa commentando in modo molto netto la recente e rumorosa separazione ufficiale tra il club capitolino e Claudio Ranieri. Le parole dell'allenatore sono state perentorie: "Io non ho fatto nulla, punto". Gasperini ha voluto allontanare immediatamente ogni responsabilità personale riguardo all'attrito creatosi. "Non bisogna parlare di situazione successa con me: non l'ho fatta io. Non mi mettete sullo stesso piano, non ho fatto nessuna situazione contro nessuno", ha precisato con grande fermezza l'allenatore.

ROMA, ITALIA - 24 APRILE: L'allenatore dell'AS Roma Gian Piero Gasperini durante una conferenza stampa al Centro Sportivo Fulvio Bernardini il 24 aprile 2026 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma tramite Getty Images)

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Il sostegno del club e la "macchina del fango"

Analizzando ilufficiale della società,ha rassicurato l'ambiente sulla solidità del. "Questo evidenzia a parere mio due cose. Anzitutto, la fiducia: non mi è mai mancata da parte della società, fin dal primo giorno c'è sempre stato da parte loro questo sostegno", ha spiegato il mister, ribadendo che laviene sempre prima di tutto. Sulle dure parole di, però, non ha nascosto un certo stupore. "Sono dispiaciuto per non avere mai avuto la sensazione di questa situazione molto dura, molto forte. Non c'era mai stata, in alcun incontro. Mi ha sorpreso molto".

L'obiettivo di Gasperini è isolare la squadra dalle polemiche esterne. "Ho parlato di Trigoria perché è lì che si fa calcio e dove io cerco solamente di fare calcio," ha incalzato il tecnico. L'allenatore ha chiesto esplicitamente ai giornalisti di tornare a parlare solo del rettangolo verde. Il suo attacco alle speculazioni è stato durissimo: "Non partecipo a questa macchina del fango che quotidianamente è attivissima. Continuo a lavorare sulla squadra".

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Le condizioni di Dybala e il tridente da sogno

Allontanate lesocietarie, l'attenzione si è finalmente spostata sul campo e sulla delicatissimafinale. Mancano appena 5 partite, ci sono in paliovitali e laaspetta il ritorno del suo gioiello più prezioso, ovvero Paulo. L'argentino ha ripreso ad allenarsi in gruppo proprio questa settimana, ma il suo impiego da titolare è ancora. "Dall'inizio è molto difficile. Lo escludo," ha sentenziato, che però non perde la speranza. "Speriamo a gara in corso. Siamo sulla via di recupero. Ormai è una questione di fiducia sua più che di condizione, è fermo da tanto".

Riavere la Joya a disposizione per gli ultimissimi e decisivi impegni potrebbe davvero fare la differenza per le ambizioni del club. Gasperini sa bene di avere tra le mani un potenziale offensivo devastante. "Averlo ci dà valore, saremmo tutti curiosi di vedere Malen-Dybala-Soulé," ha concluso l'allenatore con un pizzico di entusiasmo, accendendo la fantasia dei tifosi giallorossi.

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