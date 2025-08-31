Genoa-Juventus: dove vedere la partita e le probabili formazioni

Se da una parte il mercato può regalare ancora qualcosa a entrambe, dall'altra è il momento di concentrarsi sul campo: ecco chi saranno i protagonisti e in che modo si potrà vedere la gara

Alessandro Savoldi 31 agosto - 10:49

Genoa e Juventus si sfidano al Ferraris per la seconda giornata di Serie A. Da una parte il Grifone punta a sbloccarsi dopo il pareggio a reti bianche contro il Lecce, la Juve invece vuole trovare continuità dopo la bella vittoria interna contro il Parma. Calcio d'inizio domenica 31 agosto alle ore 18.30.

Come le squadre arrivano alla sfida nelle ultime ore di mercato — Il Genoa ritorna a Marassi dopo aver pareggiato 0-0 contro il Lecce. La squadra di Vieira è ancora a caccia degli ultimi colpi sul mercato. Le due piste principali sono quelle che portano a Jean Onana e Maxwel Cornet. Due cavalli di ritorno dunque, dato che entrambi nella scorsa stagione hanno vestito la maglia rossoblù. La dirigenza ligure ha sondato anche il trasferimento di Neil Maupay, che resta una possibilità, sebbene sullo sfondo. per l'attacco. In uscita invece Bohinen, Vogliacco e Ankeye.

La Juventus invece è ancora indaffarata a sbrigare la questione centravanti. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile interesse per Nicolas Jackson, che invece andrà in prestito al Bayern Monaco. Nel frattempo è ancora bloccata la trattativa per riportare a Torino Randal Kolo-Muani. A non convincere i parigini è la formula inizialmente proposta dalla Vecchia Signora. Ora i bianconeri avrebbero proposto un prestito più oneroso, intorno ai dieci milioni, in cambio di un obbligo di riscatto solo a determinate condizioni. Intanto sullo sfondo salgono le quotazioni di Lois Openda. In uscita invece Savona, che è passato al Nottingham Forest.

Le probabili formazioni di Genoa-Juventus — Patrick Vieira conferma gran parte dell'undici che ha iniziato il campionato una settimana fa. Tra i pali Leali, in difesa ci sono Vasquez e Ostigard, con il norvegese che recupera la titolarità a discapito di Marcandalli. Sulle corsie confermati Aaron Martin a sinistra e Norton-Cuffy a destra. In mediana fiducia ovviamente a Frendrup e anche a Masini. Poi il dubbio principale di Vieira: il ballottaggio tra Malinovskyi e Carboni. L'ucraino pare leggermente avanti nel ballottaggio e con lui il modulo sarebbe un 4-3-2-1. Davanti pochi dubbi: Stanciu e Gronbaek alle spalle di Colombo, preferito a Vitinha, completano la formazione dei rossoblù.

Tudor risponde schierando la Juventus con il solito 3-4-2-1. In porta Di Gregorio, in difesa ancora Kelly, Gatti e Bremer. Il centrocampo non si tocca: Locatelli e Thuram guidano i bianconeri. Da capire invece come Tudor sostituirà lo squalificato Cambiaso. Il ballottaggio a tre coinvolge Kostic, McKennie e Rouhi: dovrebbe spuntarla il serbo. A destra confermato invece Kalulu. Riproposto anche il reparto offensivo del debutto: Conceicao e Yildiz a sostegno di Jonathan David, che ha ben impressionato alla prima. Solo panchina, ancora una volta, per Koopmeiners, Vlahovic e Nico Gonzalez.

Genoa (4-3-2-1): Leali; Martin, Vasquez, Ostigard, Norton-Cuffy; Frendrup, Masini, Malinovskyi; Stanciu, Gronbaek; Colombo. Allenatore: Patrick Vieira

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kelly, Bremer, Gatti; Kostic, Locatelli, Thuram, Kalulu; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor

Dove vedere la sfida di Marassi — Genoa-Juventus sarà visibile in streaming sulla piattaforma di Dazn, come tutte le altre partite della Serie A 2025/2026. Il collegamento inizierà alle ore 18.10, mentre il calcio d'inizio è previsto per le 18.30.