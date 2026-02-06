derbyderbyderby calcio italiano Genoa-Napoli: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Genoa-Napoli: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.
Gianmarco Inguscio
Gianmarco Inguscio Collaboratore 

Genoa-Napoli si sfideranno in occasione della ventiquattresima giornata di Serie A, sabato 7 febbraio presso lo stadio Luigi Ferraris. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 18:00. È un Napoli ferito quello degli ultimi tempi. E il nuovo ko di capitan Di Lorenzo ne è l'esatta dimostrazione. Gli infortuni non lasciano tregua ai campioni d'Italia, ma le speranze di raggiungere il primato non sono ancora del tutto vane. I rossoblù invece sono reduci di una prima parte di stagione positiva e vorranno continuare quanto di buono fatto finora. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Genoa-Napoli, dove vedere la gara

La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Il momento delle due squadre

Il Genoa si trova in quattordicesima posizione e vanta venti tre punti in classifica. Nelle ultime cinque sfida di campionato ha collezionato due pareggi, due vittorie e una sconfitta, rimediata proprio nella scorsa giornata sul campo della Lazio. Quanto ai risultati precedenti invece, ha prima pareggiato con il Milan, poi vinto in casa contro il Cagliari, prima di pareggiare e vincere, rispettivamente con Parma e Bologna. Nell'ultima gara ha rimediato la sconfitta come enunziato in precedenza.

Genoa-Napoli: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
NAPLES, ITALY - JANUARY 28: Giovanni Di Lorenzo dell'SSC Napoli appare abbattuto al termine della partita dopo la sconfitta della squadra nell'ottava giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra l'SSC Napoli e il Chelsea FC allo Stadio Diego Armando Maradona il 28 gennaio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il Napoli invece occupa un posto nelle zone alte della classifica. Sebbene, il primato nerazzurro sia attualmente distante nove punti. Quanto all'andamento negli ultimi incontri, si evince un percorso pieno di alti e bassi per i partenopei. Infatti, dopo il pareggio a San Siro, sponda nerazzurra, gli uomini di Conte hanno prima pareggiato in casa contro il Parma, poi vinto ai danni del Sassuolo, prima di cadere sul campo della Juventus. Infine, nell'ultimo match casalingo contro la Fiorentina, il risultato ha visto sorridere gli azzurri, capaci di battere i viola di Vanoli.

Probabili formazioni di Genoa-Napoli

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandelli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi

Napoli (3-4-2-1): Meret; Rrhmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

