Luca Paesano Redattore 30 novembre - 10:59

Il difensore del Genoa Johan Vasquez è stato protagonista di un'intervista realizzata dal quotidiano spagnolo AS, in cui ha fatto il punto sulla sua esperienza in Serie A e, chiaramente, in rossoblù. Il messicano è stato un grande protagonista della passata stagione, dimostrandosi un elemento fondamentale per la formazione di Gilardino e attirando l'interesse delle big italiane, come Inter e Juventus. Alla fine è rimasto a Genova e, così come i suoi compagni, anche lui sta vivendo una stagione complicata e al di sotto delle aspettative. Ma ora, con il cambio in panchina e l'arrivo di Vieira, si spera che possa esserci nuovo entusiasmo.

Vasquez sull'arrivo al Genoa: "Credevo di saper difendere ma..." — "I primi anni in Italia sono stati un po' difficili, il mio background calcistico era molto diverso. Lo scorso anno ho potuto giocare quasi ogni partita come in questo e ho fatto dei passi in avanti importanti. È un calcio fisico e diretto, ero abituato al gioco più lento del Messico. Pensavo di saper difendere, non immaginavo quanto ancora avessi da imparare.

Avevo altre squadre che mi volevano tra Olanda e Spagna ma non si è concretizzato niente. Poi il mio agente mi ha parlato dell'interesse del Genoa. Ho pensato subito che potevo andare nel paese con i migliori difensori. Il giorno dopo l'operazione era già chiusa e ho salutato i compagni di squadra del Pumas (club del Messico, ndr). Lì mi hanno permesso di realizzare il sogno europeo: il Genoa mi voleva con forza ed è stato velocissimo, in due o tre giorni abbiamo fatto tutto".

Sul cambio da Gilardino a Vieira, e poi su Balotelli — "La scorsa stagione è stata fantastica, anche se spero di viverne pure di migliori. Ho imparato molto. Negli ultimi mesi ci è successo di tutto, ma non deve essere una scusante neanche il tema degli infortuni. E comunque non siamo ultimi: da qui a maggio c'è ancora tanto, cerchiamo di non entrare in un circolo. Siamo più uniti e credo che nelle ultime partite questo si sia visto.

Innanzitutto bisogna essere grati a Gilardino, lo siamo tutti: è un grande uomo. Sappiamo che però nel calcio queste situazioni esistono e i giocatori sono chiamati a dare tutto, non importa chi c'è in panchina. Con Vieira ci stiamo allenando tanto, ancora non sta cambiando molto: ci ha dato due-tre nuovi dettagli e cerchiamo di capirli più velocemente possibile. Balotelli? Arriverà il suo momento, ho tanta fiducia in lui. Non è facile rientrato dopo essere stato inattivo per tanto tempo, ma credo che la sua sete di vendetta sarà premiata. Vuole tornare a vivere grandi momenti sul campo e noi siamo qui per aiutarlo a riuscirci".