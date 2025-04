La risposta del 'Tanque' German Denis, ex attaccante di Napoli, Udinese e Atalanta, ai microfoni di NetBetNews.it.

Luca Paesano Redattore 2 aprile - 20:38

Lionel Messi o Diego Armando Maradona? Due giocatori fuori dal normale che hanno cambiato il modo di intendere, di vedere e di apprezzare il calcio. Due extraterrestri che hanno segnato e scandito epoche, illuminato e ispirato generazioni. Un eterno dilemma per molti, una domanda dall'esito scontato per pochi. Chiederlo ad un argentino come German Denis è un po' come chiedere ad un bambino a chi vuole più bene tra la mamma e il papà. Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di NetBetNews.it, l'attaccante argentino ha dato la sua risposta.

Messi o Maradona? La risposta del Tanque Denis — "Io ho avuto la possibilità di allenarmi con Messi quando sono stato convocato in nazionale e lo ho visto fare cose che non immaginavo che una persona potesse fare", ha risposto El Tanque dopo diversi secondi di esitazione. Poi ha proseguito: "Ho avuto la possibilità di essere allenato da Maradona, quando mi ha convocato in nazionale. Però per quello che ho visto e per quello che è riuscito a fare Messi durante quasi vent'anni, non so se ci sarà mai qualcuno che riuscirà a raggiungerlo. È stato straordinario. Anche Maradona, però per me a livello calcistico Messi sarà il più forte della storia".

Un dilemma che, comunque, un argentino come lui non necessariamente si pone: "Sono lì, è difficile paragonarli. Nel dubbio, io sono orgoglioso perché sono tutti degli argentini (ride, ndr). Io dell'epoca di Maradona a Napoli ho delle immagini, ho dei ricordi, ma ero molto piccolo. Però ho vissuto i momenti belli. All'epoca era tutto molto diverso, non c’erano i social, non si poteva avere tutto come oggi. Se venisse fuori adesso un Maradona, sarebbe qualcosa di straordinario. Certe partite non siamo riusciti a vederle come si potrebbe fare adesso".

German Denis con la maglia dell'Argentina nel 2008 (Foto di Jamie McDonald/Getty Images)