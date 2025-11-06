Il Pisa si prepara al crocevia di domani sera contro la Cremonese. I nerazzurri in casa cercano il primo successo stagionale, dall'altra parte però c'è una delle grandi sorprese delle prime giornate di questo campionato. In conferenza stampa pochi minuti fa è intervenuto Alberto Gilardino che ha presentato la sfida tra voglia di vincere e di riscatto.
derbyderbyderby calcio italiano Gilardino carica i suoi: “Dobbiamo fare una partita da Pisa ed emozionare tutti”
SERIE A
Gilardino carica i suoi: “Dobbiamo fare una partita da Pisa ed emozionare tutti”
Alla ricerca dei tre punti dopo i due pareggi contro Lazio e Torino
© RIPRODUZIONE RISERVATA