Il Pisa si prepara al crocevia di domani sera contro la Cremonese. I nerazzurri in casa cercano il primo successo stagionale, dall'altra parte però c'è una delle grandi sorprese delle prime giornate di questo campionato. In conferenza stampa pochi minuti fa è intervenuto Alberto Gilardino che ha presentato la sfida tra voglia di vincere e di riscatto.