derbyderbyderby calcio italiano Gilardino ci crede: “Servirà una partita da Pisa e una difesa impeccabile”

Le parole

Gilardino ci crede: “Servirà una partita da Pisa e una difesa impeccabile”

Derby nerazzurro domani sera a San Siro per la squadra del tecnico ex Genoa con la voglia di continuare a fare punti
Michele Massa
Michele Massa

Pisa Gilardino

Il Pisa vuole continuare a stupire e dopo il pareggio contro l'Atalanta sogna i punti contro l'Inter. Nell'anticipo di Serie A, venerdì sera, gli uomini di Alberto Gilardino faranno tappa a Milano. Una sfida piena di fascino che arriva con tanta consapevolezza in più. Ecco le parole del tecnico dei toscani alla vigilia della sfida.

Vuoi vedere in streaming gratis il meglio dei campionati europei e tanti eventi sportivi? Basterà cliccare qui, registrarsi su Sisal e effettuare un deposito minimo di 10 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA