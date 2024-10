Genoa, Gilardino: “Balotelli non risolverà tutti i problemi”

Alberto Gilardino ha parlato della sconfitta pesante del suo Genoa per 3-0 sul campo della Lazio. Le sue parole in conferenza stampa.

Brutta sconfitta per il Genoa di Alberto Gilardino. Un 3-0 contro la Lazio all'Olimpico che lascia i rossoblù al penultimo posto, a sei punti. Delusione, poche soluzioni in attacco e caso Balotelli: questi e tanti altri i temi trattati dall'allenatore genoano in conferenza stampa.

Genoa, Gilardino: "Siamo in completa emergenza" — Alberto Gilardino ha parlato della sconfitta pesante per 3-0 del suo Genoa sul campo della Lazio: "Non abbiamo fatto una brutta partita, siamo rimasti in bilico fino alla fine. I ragazzi hanno dato tutto, non posso rimproverare nulla. Giusto aver dato spazio al 2006 Ekathor. Siamo incazzati per la sconfitta, sicuramente gli ultimi due gol erano evitabili. Abbiamo bisogno di fiducia e consapevolezza attraverso i risultati. L'arrabbiatura ci sta ma dobbiamo trasformarla in prestazione sul campo. I dettagli e la precisione in questi casi fanno la differenza".

Sui pochi giocatori a disposizione: "Spesso sono obbligato a fare delle scelte in campo, ho gli uomini contati perchè molti sono infortunati. Se mi sento in discussione? Dovete chiederlo alla società. Al Genoa ho vinto un campionato e fatto una grande stagione lo scorso anno. Voglio dare il mio contributo al 110% per uscire da questa situazione".

Sul caso Balotelli: "Se viene con la voglia e il fuoco dentro di sè può essere in valore aggiunto ma non risolverà tutti i problemi. Andrà messo nelle condizioni per rendere al meglio ma la priorità sarà la squadra".