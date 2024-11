Fiorentina, Gosens: “E’ presto per parlare di Europa”

La Fiorentina non vuole smettere di sognare. La pesante vittoria sul campo del Genoa per 0-1 nell'anticipo del turno infrasettimanale ha confermato prima di tutto l'ottimo momento di ragazzi di Palladino, poi la voglia di fare un campionato di altissimo livello. Il terzo posto , in coabitazione con l'Atalanta, ne è la testimonianza diretta. Quattro successi consecutivi e soli due gol subiti: oltre ai 21 gol segnati c'è tanto di più per la viola. Senza il claudicante Kean, i toscani hanno saputo sopperire all'assenza del proprio attaccante di riferimento sfruttando le pochissime occasioni concesse dagli avversari. Segno di grande maturità e crescita di questa squadra che si candida a essere la mina vagante del campionato. Guai però a parlare di Europa, così come detto da Robin Gosens nel post partita.

Fiorentina, le parole di Gosens

Piedi per terra e nervi saldi, questa Fiorentina sembra essere maturata per davvero. Il terzo posto in Serie A momentaneo non è frutto del caso ma di un duro lavoro, tecnico e mentale, di Raffaele Palladino dal suo arrivo. Uno degli acquisti di punta della formazione viola, Robin Gosens, ha parlato di questo e della zona Europa a DAZN dopo la vittoria di Genova: "Se vinciamo le partite soffrendo vuol dire che abbiamo creato anche spirito di gruppo e di sacrificio. Non voglio però sentire parlare di coppe europee, è troppo presto. Dobbiamo continuare così e sono sicuro che punteremo in alto. La nostra ambizione deve essere quella di vincere sempre".