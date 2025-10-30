Tre punti e la consapevolezza di poter sognare in grande. Il Sassuolo sbanca la Sardegna e batte il Cagliari per 2-1. Decisivi i gol di Laurienté e Pinamonti che hanno indirizzato il match che poi ha visto il gol di Sebastiano Esposito per i padroni di casa nel finale. Nel post-partita il tecnico Fabio Grosso ha analizzato la sfida ma tiene basso lo sguardo, c'è ancora da lavorare, ma i suoi hanno ancora una volta risposto alla grande.
