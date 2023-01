Guarda Lazio-Milan su DAZN: se sei abbonato la Gazzetta dello Sport è gratis!

Domani 24 gennaio, alle 20.45, è in calendario una partita importante, una sorta di spareggio Champions come quello fra Lazio e Milan: Sarri e Pioli di fronte all'Olimpico, con l'ex capitano rossonero Alessio Romagnoli in campo con la maglia della Lazio per la prima volta da avversario dopo 7 anni. E allora, vista la posta in palio, il primo momento di avvicinamento alla grande sfida, da parte dei tifosi delle due squadre, ma anche di tutti gli appassionati di calcio interessati all'evento, sarà quello di leggere la Gazzetta per vedere come viene presentata la partita.