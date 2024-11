Post su Instagram contro la Sampdoria: ammenda per Gudmunsson e la Fiorentina

Albert Gudmunsson e la Fiorentina hanno ricevuto una sanzione per frasi offensive nei confronti di un altro club su Instagram. Il comunicato è uscito direttamente sul sito della FIGC a seguito di un procedimento aperto nei confronti dell'attaccante islandese per essersi rivolto in maniera ingiuriosa sui propri profili social contro la Sampdoria. Il riferimento è a una frase pubblicata tramite storia Instagram tra il 24 e il 25 settembre. Sanzione di 2500 a testa per il giocatore e la società per responsabilità oggettiva.