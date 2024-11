Hall of Fame: sei nuove stelle nel firmamento di Coverciano

Lunedì si terrà la cerimonia di premiazione della dodicesima edizione della Hall of Fame del calcio italiano: tutti i premiati, delle sei categorie

Si terrà lunedì 11 novembre con tanto di diretta televisiva su Raisport alle ore 18, l'annuale cerimonia della Hall of Fame del Calcio Italiano: il premio che, dal 2011, la Federcalcio assegna a personalità del mondo del calcio italiano che hanno scritto la storia. Quest'anno, saranno premiate sei nuove personalità.

Hall of Fame: premiati Shevchenko e Spalletti Istituita nel 2011 da Fondazione Museo del Calcio e FIGC per valorizzare il patrimonio, la storia, la cultura e i valori del calcio italiano, ogni anno si arricchisce di nuove figure. La cerimonia - la dodicesima - si terrà nell'auditorium del cento federale di Coverciano. In platea, ci sarà lo staff e la squadra della nazionale che si radunerà nel consueto ritiro toscano per preparare gli ultimi due impegni del girone di Nations League con Belgio e Francia.

Sarà premiato l'attuale allenatore della nazionale, Luciano Spalletti, per la categoria degli allenatori, e Daniele De Rossi per quella dei calciatori italiani. Rimanendo in tema di azzurro nazionale, saranno premiati anche Roberto Boninsegna, già vice campione del mondo del 1970, per la categoria dei veterani, e Valentina Giacinti, per le calciatrici.

C'è spazio anche per un talento straniero che il campionato italiano ha avuto modo di ammirare ed apprezzare per lungo periodo: fra i premiati di questa edizione, nella categoria dei calciatori stranieri, ci sarà Andriy Shevchenko già pallone d'oro del 2004, ha giocato col Milan fra il 1999 ed il 2006, con una piccola parentesi nel campionato 2008/09. Con la maglia dei rossoneri, ha vinto lo scudetto del 2003/04, la Coppa Italia 2002/03 e la Supercoppa del 2004. Ma, ha anche alzato al cielo la Champions League del 2002/03 e la Supercoppa Europea del 2003. Rimanendo in rossonero, per la categoria dei dirigenti, sarà premiato Ariedo Braida.

Infine, saranno tre i premi alla memoria di questa edizione: : al capitano della Roma Campione d’Italia 1983, Agostino Di Bartolomei, al centrocampista della Lazio Campione d’Italia 1974 Vincenzo D’Amico e all’allenatore del Cagliari scudettato nel 1970, Manlio Scopigno. Verrà consegnato, inoltre, il premio fair play ‘Davide Astori’: andrà al medico psichiatra Santo Rullo, per il progetto ‘Crazy for Football’, la nazionale per persone con problemi di salute mentale.