Igor Protti: “A Rimini secondo Sacchi potevo fare solo la C, invece sono stato capocannoniere in A”

L’attuale direttore generale del Livorno, che oggi milita nel girone E della D, si racconta a 360 gradi ai microfoni di “SerieD24 Talk”

Davide Capano

“Quando ero a Rimini Arrigo Sacchi mi disse che non avrei mai potuto fare oltre la Serie C. Poi sono stato capocannoniere in Serie A. In quel momento, forse, aveva ragione perché non ero pronto. Poi non ho mai smesso di lavorare e di crederci e alla fine ho raggiunto grandi obiettivi”. A dirlo a “SerieD24 Talk” è Igor Protti, icona del Livorno e direttore generale del club amaranto, che oggi milita nel girone E della quarta divisione italiana.

“Livorno per me è una città speciale – prosegue lo Zar – . Sono arrivato qua che ero bambino. Ho lasciato il Livorno in Serie A partendo dalla C. Sono stato anche dirigente nell’anno della B più avanti. Poi, quando ho visto ciò che era accaduto alla squadra ho pensato che gli amici si vedono nel momento del bisogno. È stata la prima volta per me nel mondo dilettantistico ma mi sono messo in gioco. Per quanto riguarda il cambio di ruolo so benissimo qual è il mio obiettivo, non cambia molto. Voglio trasmettere il fatto di dare tutto oltre al senso di appartenenza alla piazza”.

“La carriera da giocatore leggendaria? Si è vero – chiarisce Protti –. Sono stato l’unico insieme ad Hubner a diventare capocannoniere in tutti i campionati professionistici. È una bella soddisfazione. Ho avuto in questi anni, in cui sono stato dirigente, tanta voglia di mettermi le scarpe ai piedi e scendere in campo. Però purtroppo, o per fortuna il tempo passa, e tocca ai nostri ragazzi”.

Il dirigente labronico conferma, inoltre, che da calciatore in passato aveva “trovato l’accordo con l’Inter. Ma per poterlo chiudere c’era bisogno che fosse chiusa l’uscita di Zamorano che non si è concretizzata”.