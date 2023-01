Il derby dei pronostici, l’interista Bergomi “Il vero rivale degli azzurri è il Milan”

Beppe Bergomi descrive l'Inter a ridosso della sfida con il Napoli: "In casa ha perso solo con la Roma, forse proprio nella gara in cui non meritava di uscire sconfitta. Quest'anno l'Inter é andata in difficoltà contro determinate squadre, come l'Udinese e la Lazio. Secondo me all'inizio è stato più che altro un fatto di testa perché i nerazzurri erano ancora in difficoltà per lo scudetto che non vinsero il campionato scorso. Ma direi che l'ultimo successo contro l'Atalanta è stato molto importante e potrebbe dare maggiore serenità a cominciare dalla sfida contro il Napoli".