Il derby di coppa va al Teramo: 9-8 dopo i rigori!

Al Bonolis di Teramo va in scena il sentitissimo derby tra Teramo e Giulianova, in palio il trofeo di Coppa Italia Eccellenza Abruzzese.

Sul prato del Bonolis si mettono in mostra la prima e la seconda della classe. Il Teramo è infatti attualmente primo nel campionato di eccellenza con 52 punti, seguito proprio dal Giulianova distante otto lunghezze. Ma in palio oggi non ci sono tre punti, bensì la Coppa Italia d’Eccellenza, che garantirebbe l’accesso alla fase finale, al via il prossimo 14 febbraio nel match contro la vincente della Coppa Italia molisana.

In una cornice di stadio meravigliosa, con un Bonolis gremito e bollente, ad aprire le danze sono i padroni di casa con Toure al minuto 36. Allo scadere della prima frazione un penalty di Di Paolo rimette il match in equilibrio. Pochi sussulti nel secondo tempo ed è così allora che il match si incanala verso i supplementari.

Nel primo tempo supplementare la squadra di Pomante recrimina per un presunto fallo di mano nell’area giuliese del centrale Lenoci, ma per il direttore di gara Antonio Diella non c’è nulla. Arriviamo così al minuto 97, quando Bittaye raccoglie il cross di Piccioni e di testa batte Negro. Nell’occasione, lo scontro con il difensore Pepe constringerà Bittaye a lasciare il campo, al suo posto dentro Massetti. È un match infinito e al 14esimo del secondo tempo supplementare, ci pensa ancora Toure. Lasciato libero in area, di testa batte Boccanera e manda la gara ai rigori! Dagli undici metri sono decisivi poi gli errori di Damiano Zanon e di Scognamiglio per gli ospiti che vedono svanire ai penalty il sogno Coppa Italia. È vittoria per i biancorossi del Teramo!