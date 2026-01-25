Il Milan da Leao a Maignan: tutto sulla nuova strategia dei rinnovi rossoneri

La notizia era ormai nell'aria da tempo: l'estremo difensore rossonero Mike Maignan rinnoverà con il Milan, accettando la proposta del club. Prolungamento fino al 2031 con aumento dell'ingaggio dagli attuali 3,2 milioni di euro a 5 milioni più bonus, diventando sempre più uno dei leader della squadra. Non è stata una trattativa semplice, proseguendo sulla strada fissata dallo scorso rinnovo di Leao. Da quel momento nel 2023 infatti, la strategia del club è cambiata, non perdendo più giocatori importanti a parametro zero, così come successo con Donnarumma e Calhanoglu nel 2021 e Kessié e Romagnoli nell'estate 2022. Un triplo danno, non solo tecnico e contabile ma anche patrimoniale, costringendo così il Milan a rivedere come agire con i propri fuoriclasse, blindandoli anzitempo. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>