La decisione del Tar: le motivazioni

Analizzando il caso, il Tar ha evidenziato come nessun comunicato ufficiale della Figc fosse mai stato impugnato da società affiliate o doppiamente affiliate sia alla Federazione che agli enti di promozione sportiva. I giudici hanno quindi escluso che la Federcalcio abbia volutamente ostacolato la stipula delle Convenzioni con gli enti per impedirne la partecipazione alle competizioni giovanili agonistiche. Di conseguenza, non è stato dimostrato che la Federazione abbia adottato una strategia abusiva per mantenere la propria posizione dominante.