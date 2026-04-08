Il calcio italiano vive una crisi profonda. Gabriele Gravina ha da poco rassegnato le dimissioni dopo il flop Mondiale. Prima di lasciare, però, ha consegnato un testamento sportivo molto chiaro. Il presidente uscente della FIGC ha infatti pubblicato un ampio documento. Questo testo contiene dieci proposte mirate per rilanciare il sistema. Inizialmente doveva presentarlo alla Camera dei deputati. L'audizione è saltata, ma Gravina lo ha diffuso per senso di responsabilità. Il dirigente ha polemizzato duramente: "I problemi non si risolvono con le mie dimissioni". I mali del calcio sono strutturali e sono bloccati da forti vincoli normativi ed economici.