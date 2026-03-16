In Eccellenza piemontese si scrive la storia: la Pro Dronero vince 22-0

Nella zona bassa di classifica del girone c'è una vittoria che entra negli annali del calcio

Michele Massa 16 marzo - 14:41

Nell'Eccellenza piemontese si è scritta una pagina di storia che difficilmente verrà rimossa. La protagonista è la Pro Dronero, squadra dell'omonima città in provincia di Cuneo che ha vinto per 22-0 la partita contro la Luese. Punteggio record in una sfida di bassa classifica, con i padroni di casa che puntano ad uscire nella zona play-out, e il netto risultato aiuta e non poco per la differenza reti.

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La Pro Dronero da record, la Luese battuta 22-0 in Eccellenza piemontese — I padroni di casa erano i favoriti ma non fino a questo punto. In una partita sostanzialmente a senso unico spicca l'attaccante Boglione, autore di una cinquina. Tra i marcatori, dieci diversi in totale, da segnalare anche il poker di Naranjo e le triplette di Dalmasso e Boniello. A completare l'opera ci ha pensato Piretro con la sua doppietta e le marcature di Caridi, Serino, Isoardi, Giraudo e De Peralta.

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Un pomeriggio storico, il record precedente era sempre ai danni della Luese, che nel mese di gennaio aveva perso contro il Cuneo per 16-0. Al terzo posto di questa speciale classifica, dobbiamo tornare alla stagione 20/21, con il il 12-0 della Benarzole contro l’Atletico Torino.

Come cambia la classifica — Mentre per il Pro Dronero, la volontà è quella di superare la zona play-out, dall'altra parte c'è la Luese che in piena crisi è al penultimo posto a 10 punti e complice l'enorme gap di punti dalle altre della zona bassa, rischia la retrocessione diretta senza passare per i spareggi salvezza. Fanalino di coda il Pinerolo, a cinque distanze proprio dalla squadra di Alessandria.

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