Infortunio Vlahovic, escluse lesioni: il comunicato ufficiale della Juventus

Juventus, Vlahovic salta comunque il Milan: Aston Villa nel mirino

La notizia più importante è l'assenza di lesioni muscolari. Il serbo, tuttavia, non dovrebbe essere rischiato per il big match di sabato contro il Milan. Vlahovic mette nel mirino l'Aston Villa e la prossima trasferta di Champions League. Anche questa partita, però, rimane in dubbio per il classe 2000 che sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico bianconero. Il peggio è comunque scongiurato.