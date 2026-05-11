Inter col fiato sospeso dopo l'infortunio accusato da Marcus Thuram durante l’allenamento odierno. L’attaccante francese non è riuscito a completare la seduta e ha lasciato il campo prima della fine, facendo scattare immediatamente l’allarme dentro lo staff tecnico nerazzurro proprio nel momento più delicato della stagione. La situazione verrà valutata nelle prossime ore attraverso controlli più approfonditi, ma il semplice fatto che Thuram abbia dovuto interrompere il lavoro a pochi giorni dalla finale basta già ad aumentare la tensione attorno all’ambiente interista.

Ad Appiano in questo momento prevale soprattutto la prudenza, perché il timore è quello di un problema muscolare che potrebbe compromettere la presenza del francese nella partita più importante di questo finale di stagione. E il tempismo rende tutto ancora più pesante.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui

MILANO, ITALIA - 3 MAGGIO: Marcus Thuram dell'FC Internazionale Milano festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Parma Calcio 1913 allo Stadio Giuseppe Meazza il 3 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Chivu rischia di perdere il riferimento offensivo più in forma

Il problema infatti arriva nel momento peggiore possibile, perché nelle ultime settimane Thuram era diventato uno dei giocatori più continui e decisivi dell’attacco nerazzurro. Tra gol, accelerazioni e lavoro senza palla, il francese aveva ritrovato brillantezza proprio nel finale di stagione, diventando centrale nel sistema offensivo dell’Inter. Ed è proprio questo che adesso preoccupa maggiormente. Perdere Thuram significherebbe cambiare equilibri, movimenti e probabilmente anche il piano gara preparato per la finale.

La sua capacità di attaccare la profondità, allungare le difese e creare spazi per Lautaro rappresenta infatti uno degli elementi più importanti dell’attacco interista, soprattutto nelle partite ad alta intensità. Nelle prossime ore lo staff tecnico inizierà inevitabilmente a valutare anche eventuali alternative, ma la sensazione è che nessuno dentro l’Inter voglia ancora prendere in considerazione l’idea di una finale senza Thuram.

Caricamento post Instagram...

L’Inter aspetta gli esami: le prossime ore saranno decisive

In questo momento tutto dipende dagli esami strumentali che il giocatore effettuerà nelle prossime ore. L’Inter spera che si tratti soltanto di un affaticamento o di una contrattura leggera, scenario che permetterebbe almeno di provare un recupero last minute. Se invece dovesse emergere una lesione muscolare, il rischio di saltare la finale diventerebbe altissimo e cambierebbe completamente il quadro offensivo della squadra.

Il club vuole evitare qualsiasi rischio inutile, soprattutto considerando quanto sia delicata questa fase della stagione. E infatti la gestione di Thuram verrà fatta con massima attenzione, senza forzature immediate. Adesso però dentro l’Inter conta soprattutto una cosa: capire se il francese potrà esserci oppure no. Perché perdere uno dei giocatori più importanti proprio a pochi giorni dalla finale contro la Lazio sarebbe un colpo pesantissimo sia sul piano tecnico che mentale.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui