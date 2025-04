Le luci di San Siro si accendono per il big match tra Inter e Bayern Monaco: quote in grande equilibrio per il ritorno dei quarti di finale.

Luca Paesano Redattore 14 aprile 2025 (modifica il 14 aprile 2025 | 16:02)

Nella splendida cornice di San Siro, Inter e Bayern Monaco si sfidano mercoledì sera nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si riparte con il gol di vantaggio per i nerazzurri, che hanno vinto la gara di andata per 2-1. L’appuntamento con il calcio di inizio del match è fissato per le ore 21:00.

Inter-Bayern Monaco, come arrivano le due squadre — Due vittorie nelle ultime due partite per la squadra allenata da Simone Inzaghi dopo il deludente pareggio di Parma. Il 2-2 del Tardini, incassato in rimonta nella ripresa, aveva gettato un velo di incertezza sul prosieguo del cammino dell’Inter, che invece ha risposto immediatamente da grande squadra. Dopo la vittoria dell’andata all’Allianz Arena, i nerazzurri si sono ripetuti anche in campionato contro il Cagliari.

È arrivata invece una battuta d’arresto anche in campionato per il Bayern. Dopo il ko europeo con l’Inter, la formazione di Vincent Kompany è stata fermata sul 2-2 dal Borussia Dortmund, che in settimana era stato invece asfaltato dal Barcellona. I bavaresi credono comunque nella rimonta a San Siro, e al ritorno potranno puntare anche sui recuperati Pavlovic e Coman.

Inter-Bayern Monaco, i precedenti tra le due squadre — Quella tra di mercoledì sera sarà la sesta sfida negli ultimi 15 anni tra Inter e Bayern Monaco, che si sono già incontrate in Champions League agli ottavi di finale dell’edizione 2010/11 e ai gironi dell’edizione 2022/23. Compreso il match dell’andata, il bilancio delle 5 partite è di due vittorie per i nerazzurri e tre per i bavaresi. Inoltre, i tedeschi sono riusciti ad andare sempre a segno in tutte le cinque sfide.

Inter-Bayern Monaco, le quote della sfida — Le agenzie di scommesse propongono grande equilibrio nei pronostici per la sfida di San Siro. La vittoria dell’Inter si trova a quota 2.60, mentre quella del Bayern Monaco è data a 2.50. La X – che farebbe bene ai nerazzurri – è proposta a 3.50. Per i bookmakers si prospetta un’altra sfida aperta, motivo per cui il Goal si trova a 1.65 ed è favorito rispetto al No Goal, dato invece a 2.20. L’Over2,5 è quotato a 1.70, mentre è proposto a 2.00 l’Under2,5. Il risultato più probabile per la sfida potrebbe essere un 1-1, che si trova a quota 6.75.