Inter, Inzaghi: “Questa formula nuova è impegnativa, ma stiamo facendo un ottimo percorso”

L'Inter conquista il primo posto nel girone di Champions League, almeno per una sera. La vittoria contro il Lipsia è una grande prova di forza per la squadra di Simone Inzaghi, che si conferma come una delle squadre più in forma in Europa. Proprio Simone Inzaghi ha commentato la vittoria di San Siro in conferenza stampa, parlando di obiettivi stagionali e singoli giocatori. Di seguito vi proponiamo le sue parole.