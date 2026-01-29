Il nuovo format della UEFA Champions League garantisce ricavi da record a tutte le italiane coinvolte. Cifre niente affatto scontate utili ad allestire organici sempre più competitivi.

La Champions è affascinante, una competizione che si è chiusa come meglio non avrebbe potuto. Scontri al vertice, epiloghi amari e successi insperati. Tutto questo e tantissimo altro hanno racchiuso le 18 partite disputate simultaneamente nella giornata di mercoledì 29 gennaio.

I ricavi della Champions League per le italiane — Non possiamo non considerare il booster economico della Champions League. Tutti i club ambiscono a giocarla e il format allargato a 36 squadre rappresenta una ghiotta opportunità da non farsi sfuggire. Come noto, ormai, i guadagni delle squadre sono stati ricalibrati in base a nuovi parametri, valorizzando la posizione del club assunta nel maxigirone. Oltre a ciò rimangono premi per vittorie e pareggi, così come per il "value" europeo e non. Da non trascurare, infine, la sola quota di partecipazione che consegna 18,62 mln di euro a tutti i club.

L'Inter, la meglio ricompensata — Partendo da chi ha fatto il proprio dovere, seppure con del rammarico e in situazioni leggermente diverse, l'Inter, la Juventus e l'Atalanta sono, nell'ordine, le squadre più remunerate dalla partecipazione europea. I nerazzurri di Cristian Chivu, hanno totalizzato 71 mln di euro. Al netto del bonus partecipazione, vi hanno aggiunto 10.8 mln di euro dai risultati conseguiti, più di 8 mln per il decimo posto conquistato, il bonus playoff e 32 mln per lo status internazionale e nazionale del club.

La Juventus — I bianconeri di Spalletti hanno impattato nell'ultimo match nel Principato di Monaco con uno scialbo 0-0. Nonostante questo, se si considera che erano stati appena 3 i punti raccolti nelle prime 4 giornate, il tredicesimo posto finale può essere giudicato come un buon piazzamento. Esso, infatti, assieme ai risultati sportivi - una sola sconfitta a Madrid e 3 vittorie con 4 pareggi - e value, coi bonus playoff e partecipazione frutta circa 64 mln di euro.

L'Atalanta — Anche per la Dea la Champions League ha rappresentato fin qui un ottimo bottino. Tra l'altro, se avesse centrato direttamente gli ottavi, i premi economici sarebbero stati ancora superiori. In ogni caso i nerazzurri di Palladino sommano 6,63 mln per piazzamento in classifica, 16,83 mln dalla quota value, 18,62 dalla sola partecipazione e bonus playoff, 9,1 dai risultati sportivi. Complessivamente si superano i 59 milioni di euro.

Il Napoli — Ultimo, il Napoli di Antonio Conte subissato dalle critiche dei media può comunque sorridere. La Champions League agli azzurri ha portato 48,5 mln di euro. Considerando gli assai scarsi risultati e un piazzamento a dir poco negativo, il bottino accumulato non è per nulla magro. Di sicuro, a differenza di tutte le altre tre ancora in corsa, la banda partenopea non potrà incrementare la sua cifra che, dunque, è definitiva.