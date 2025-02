Coppa Italia, Inter-Lazio: analisi e pronostico della sfida

Il punto della situazione e le quote alla vigilia della sfida che mette in palio un posto nella semifinale di Coppa Italia

Edoardo Ciriaci 24 febbraio 2025 (modifica il 24 febbraio 2025 | 16:42)

L'asse Milano-Roma torna a sfrecciare sui binari che conducono alla finale di Coppa Italia. Alle 21 di martedì 25 febbraio andrà in scena il secondo attesissimo atto della sfida, in attesa di sapere chi tra l'Interdi Simone Inzaghi o la Lazio di Marco Baroni, raggiungerà il Milan in semifinale. Appuntamento a San Siro per una partita che racchiude grandi storie di trofei e tanti campioni.

Come arriva l'Inter Senza dubbio sulle ali dell'entusiasmo per aver conquistato la vetta della classifica di Serie A. Per la prima volta in questa stagione infatti, i nerazzurri dominano in solitaria sul gradino più alto del podio. La vittoria di misura contro il Genoa, ma soprattutto il passo falso del Napoli sconfitto 2-1 contro il Como di Cesc Fabregas, ha permesso ai ragazzi di Inzaghi di prepararsi con fiducia e gran voglia di scendere in campo. Spinti poi dalla voglia di vendicare la sconfitta in Supercoppa inflitta proprio dal Milan.

Da Appiano Gentile non arrivano comunque ottime notizie. Gli assenti restano diversi e di lusso: primo fra tutti Sommer, operato da pochi giorni per ridurre e sintetizzare la frattura della testa della falange prossimale del pollice destro. Oltre a lui mancheranno Correa per un fastidio al ginocchio che lo ha costretto ad uscire nell'ultima partita, Thuram e Carlos Augusto che però ci saranno a Napoli e infine Zalewski per un risentimento al soleo della gamba destra.

Come arriva la Lazio — Con un mezzo sorriso dopo lo 0-0 in casa del Venezia che ha complicato i suoi piani di stazionamento in zona Champions League. Il quarto di finale, seppur contro un avversario di primissimo livello, può essere una boccata d'aria per chi ha bisogno di recuperare il ritmo che gli appartiene e che ha portato tanti complimenti. Ad una squadra già "spuntata" dall'infortunio del Taty Castellanos per una lesione all'adduttore, si aggiungono la lesione al retto femorale di Vecino e quello di Hysaj al bicipite femorale.

Inter-Lazio, il pronostico della sfida — Nerazzurri favoriti assoluti anche per i bookmakers. Secondo le quote alla vigilia, la vittoria dell'Inter è quotata circa 1,5 la posta mentre quella della Lazio il 5,10. Resta comunque una sfida aperta a scenari diversi con la previsione di tanti gol.