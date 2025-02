L’Inter supera la Lazio 2-0 a San Siro! In semifinale sarà derby con il Milan

Fischio finale a San Siro: l'Inter supera la Lazio 2-0 e guadagna l'accesso alle semifinali di Coppa Italia.

Luca Paesano Redattore 25 febbraio 2025 (modifica il 25 febbraio 2025 | 23:03)

L'Inter batte la Lazio e strappa il pass per le semifinali di Coppa Italia. A San Siro, i nerazzurri si impongono per 2-0 e superano la formazione di Marco Baroni con il minimo sforzo. La sblocca un capolavoro di Marko Arnautovic alla prima ed unica occasione della formazione di Inzaghi dei primi 45 minuti di gioco. Il raddoppio nella ripresa è firmato Hakan Calhanoglu dal dischetto, su un calcio di rigore guadagnato da Joaquin Correa. In semifinale ci sarà dunque il derby tra Milan e Inter.

Inter-Lazio, le scelte dei due allenatori — Inter e Lazio si incontrano a San Siro per la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia. Tante novità nell'undici iniziale mandato in campo da Simone Inzaghi, che inevitabilmente punta a preservare i titolari in vista della sfida al vertice di questo sabato contro il Napoli in campionato. Il tecnico nerazzurro ne cambia sette rispetto alla formazione mandata in campo sabato contro il Genoa, confermando solo Martinez, Pavard, Asllani e Dimarco. In avanti spazio alla coppia Taremi-Arnautovic. Qualche cambio anche per Marco Baroni, che lascia inizialmente in panchina Nuno Tavares e Pedro a favore di Luca Pellegrini e Tchaouna. Tra i pali promosso Mandas al posto di Ivan Provedel.

Inter(3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Frattesi, Dimarco; Arnautovic, Taremi. All. Simone Inzaghi.

Lazio(4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Marco Baroni.

Inter-Lazio, la cronaca del primo tempo — Primi minuti di studio a San Siro, con le due squadre che gestiscono senza forzare e non fanno nulla per alzare i ritmi. Succede ben poco in apertura fino al 10', quando arriva il primo squillo di stampo laziale. Tchaouna, nell'insolito ruolo di punta, si defila e apre un varco all'inserimento di Boulaye Dia. L'attaccante senegalese riempie lo spazio, arriva al limite dell'area e calcia, ma la sua conclusione viene rimpallata. Qualche minuto dopo ci prova Isaksen con un diagonale molto interessante dalla sinistra sul quale si distende benissimo Josep Martinez: il pallone sembrava ben indirizzato verso l'angolino. Al 22' l'Inter perde Darmian per un problema muscolare. L'esterno italiano chiede subito il cambio; al suo posto entra Denzel Dumfries. Si fa vedere ancora la Lazio con Isaksen al minuto 27. Il danese parte dalla destra e converge verso il centro, poi se la porta di nuovo sul destro e calcia dai 25 metri: pallone comodo questa volta per Martinez.

Il duello della partita è sempre lo stesso, ed è nuovamente l'attaccante biancoceleste a provarci alla mezz'ora, questa volta con il mancino. Il portiere nerazzurro devia ancora in corner. La Lazio fatica però a creare reali pericoli e l'Inter punisce i biancocelesti. I nerazzurri si affacciano per la prima volta dalle parti di Mandas al 40' e si portano pure in vantaggio sugli sviluppi di un corner. La formazione di Baroni respinge di testa il cross di Dimarco, ma sul pallone si avventa Marko Arnautovic che non ci pensa due volte, si coordina e colpisce di sinistro a volo. La palla finisce precisa all'angolino dove non può mai arrivare Mandas. Gol spettacolare per il centravanti austriaco, che fa 1-0 per il l'Inter. Fabbri fischia la fine del primo tempo dopo 3 minuti di recupero.

Inter-Lazio, la cronaca del secondo tempo — Subito un brivido per l'Inter ad inizio ripresa, con un retropassaggio troppo leggero per Josep Martinez che viene intercettato da Isaksen. L'esterno non riesce però a pescare Tchaouna e sfuma così una buona situazione per i biancocelesti. Ci prova poco dopo sempre e solo Isaksen, che sguscia via sulla linea di fondo e si trova di fatto a tu per tu con il portiere nerazzurro. L'ex AZ Alkmaar alza la testa per cercare compagni liberi, ma non trovando nessuno prova ad andare per la porta e trova l'opposizione del numero 13.

La Lazio si scopre un po', e allora l'Inter prova nuovamente a punire la formazione di Baroni. Una buona uscita sul versante sinistro apre un corridoio a Bisseck, che prende campo e serve l'inserimento di Taremi. L'iraniano prova a trovare qualche compagno in mazzo, ma il pallone viene intercettato da Gila. Dall'altro lato si fa vedere anche Zaccagni, che si trova un pallone interessante sui piedi e calcia di prima intenzione, ma la sfera viene bloccata da Martinez. Al 76' i nerazzurri riescono a trovare anche il raddoppio con il minimo sforzo. Correa entra in area dopo una buona combinazione e viene toccato da dietro da Gigot: per Fabbri non ci sono dubbi e fischia il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Hakan Calhanoglu, che spiazza Mandas e non sbaglia. 2-0 Inter a San Siro.

Il match però non è ancora finito, e all'81' arriva una grande occasione per la Lazio. Pedro trova un po' di spazio sulla trequarti, si porta il pallone sul sinistro e calcia. Il pallone viene deviato da Bisseck, si impenna e sbatte sulla traversa. Nel finale Correa avrebbe l'opportunità per involarsi verso la porta di Mandas e chiudere definitivamente i giochi, ma Nuno Tavares è un treno e recupera in campo aperto, di prepotenza, l'attaccante argentino. Dopo 4 minuti di recupero, Fabbri mette fine alla sfida. Fischio finale a San Siro: l'Inter batte la Lazio 2-0 e accede alle semifinali di Coppa Italia, dove si troverà di fronte il Milan.