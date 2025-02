Coppa Italia, Inter-Lazio 2-0: Arnautovic con l’eurogol, Calha su rigore – le pagelle del quarto di finale

Non senza qualche difficoltà i nerazzurri strappano il pass per la semifinale contro il Milan. Ecco i voti ai protagonisti

Edoardo Ciriaci 25 febbraio - 23:06

Milano batte Roma, ancora. E regala un doppio derby infuocato in semifinale di Coppa Italia Frecciarossa dopo lo 2-0 rifilato dall'Interalla Lazio a San Siro. Risultato rotondissimo che permette alla squadra di Inzaghi di strappare un biglietto verso il prossimo turno con tutti i vantaggi del pacchetto premium. Partita bloccata e iniziata meglio dagli ospiti, con le iniziative personali di Zaccagni ed Isaksen, prima che i nerazzurri decidano di mettere il turbo. Gli applausi sono tutti per Marko Arnautovic e il suo gol "alla Barella": al volo da fuori area. Prestazione che cresce con il passare dei minuti, entra bene persino Correa che si procura il rigore facilmente trasformato da Calhanoglu. Non c'è tempo per festeggiare, ora il Napoli in campionato poi i rivali di sempre.

RAGAZZI SIAMO IN SEMIFINALE 😎

Le pagelle dell'Inter Martínez 7: Disinnesca ogni possibile occasione biancoceleste con un'altra prestazione da top assoluto. Sommer può recuperare tranquillo.

Pavard 6: Compare ai difensori come un avviso popup di cui non riesci a sbarazzarti al pc. Con una scivolata delle sue compromette i piani di Zaccagni.

De Vrij 7: Sfida il passato con la fascia da capitano al braccio e lo fa con l'ennesima prestazione solida. Bravo anche nell'impostazione.

Bisseck 7: Si fa trovare pronto sul filtrante di Zaccagni per Dia, mette il piede per sporcare il tiro ed evitare problemi al suo portiere. Dalle sue parti non si passa.

Darmian 6: Esce al 20' del primo tempo per un problema al flessore della gamba destra. (Dal 21' Dumfries 6,5: Costretto agli straordinari per l'infortunio di Darmian, entra e spacca come nella canzone di Salmo. Si becca un giallo per fermare Tavares)

Frattesi 6: Senza lode e senza infamia. Inzaghi ha bisogno di tutti in questa fase della stagione e dimostra affidabilità. (Dall'84' Barella s.v.)

Asllani 5,5: L'intervento ingenuo e in ritardo su Zaccagni gli costa il cartellino giallo. Era diffidato e salterà la prossima partita di Coppa. (Dal 63' Calhanoglu 6,5: Al popolo interista mancavana scandire il suo cognome. Dagli 11 metri è una garanzia)

Zielinski 6,5: Uomo ovunque. Impartisce lezioni di come si gestisce un centrocampo con ordine e qualche giocata che scalda il pubblico.

Dimarco 6: Non è un buon momento per lui ma crea diverse occasioni vincendo i duelli con Lazzari. (Dal 63' Bastoni 6: Regge il colpo dopo la capocciata di De Vrij, per difendere la sua Inter ci mette letteralmente la testa)

Taremi 4,5: Calarsi nel mondo Inter sembra diventata una missione impossibile. Molle nei contrasti, il pubblico di San Siro mugugna.

Arnautovic 7,5: Fa un gol "alla Barella": di collo pieno da fuori area schiaffa il pallone sotto il 7. Sembra tornato ai livelli di Bologna, fisico permettendo. (Dal 63' Correa 6: Astuto nel conquistarsi il rigore trasformato da Calhanoglu)

Le pagelle della Lazio Mandas 5: Praticamente inoperoso fino al gol di Arnautovic dove però non può fare nulla per evitarlo.

Pellegrini 4,5: Atterra Frattesi per fermare la ripartenza nerazzurra e si becca l'ammonizione. Se è fuori rosa in campionato c'è un motivo. (Dal 60' N. Tavares 6: Ingaggia un duello da pesi massimi con Dumfries, ne esce bene più di una volta con qualche cross pericoloso)

Gigot 5: Butta giù Correa e provoca il rigore del 2-0 rovinando una prestazione sufficiente.

Romagnoli 5: Non si vede fino all'intervallo quando Baroni decide di sostituirlo. (Dal 46' Gila 6: Gran accelerazione e cross al centro su cui De Vrij si fa trovare pronto)

Lazzari 5,5: Tanto impegno e sacrificio in entrambe le fasi ma manca la precisione nei cross. Soffre i duelli con Dimarco

Rovella 6: Dirige il gioco restando un po' troppo dietro le quinte. Dopo il vantaggio nerazzurro anche lui perde lucidità.

Guendouzi 6: Partita difficile per i due lì al centro. Il reparto non riesce a fungere da filtro e costringe i difensori biancocelesti a lanciare lungo.

Isaksen 6,5: La vera spina nel fianco della difesa interista. Si abbassa per recuperare palloni e va al tiro in un paio di occasioni. (Dal 78' Ibrahimovic 5: Ammonito dopo 20 secondi.)

Dia 5: Solo un tiro ad inizio partita poi gli prendono le misure e fatica a trovare spazio.

Zaccagni 6: Il più pericoloso dei suoi insieme ad Isaksen. Contro Pavard non è facile. (Dal 60' Noslin 5: Dà supporto in fase offensivo ma il gioco si sviluppa soprattutto sulla fascia opposta)

Tchaouna 5: Fare il Castellanos non è assolutamente facile, soprattutto a San Siro. Non entra in partita. (Dal 60' Pedro 6: Ha il tempo per un tiro in porta che scheggia la traversa)

Top e Flop — Top: Arnautovic (7,5); Isaksen (6,5) - Il primo apre le danze con un gol da vero fuoriclasse, l'altro prova a scatenare la reazione laziale ma senza gran successo.

Flop: Taremi (4,5); Romagnoli (5) - Non entrano mai in partita. Il primo conferma il momento di crisi assoluta, il secondo viene addirittura sostituito all'intervallo.

Tabellino — INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian (Dal 21' Dumfries), Frattesi(Dall'84' Barella), Asllani(Dal 63' Calhanoglu), Zielinski, Dimarco(Dal 63' Bastoni); Taremi, Arnautovic(Dal 63' Correa). A disposizione: Dumfries, Lautaro Martinez, Correa, Acerbi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Bastoni, Calligaris, Taho, De Pieri, Alexiou, Berenbruch, Topalovic, Cocchi. Allenatore: Simone Inzaghi

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli(Dal 46' Gila), Pellegrini(Dal 60' N. Tavares); Guendouzi, Rovella; Isaksen(Dal 78' Ibrahimovic), Dia, Zaccagni(Dal 60' Noslin); Tchaouna(Dal 60' Pedro). A disposizione: Pedro, Noslin, Provstgaars, A. Ibrahimovic, Nuno Tavares, Gila, Furlanetto, Marusic, Provedel. Allenatore: Marco Baroni