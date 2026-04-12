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Inter, obiettivo Muharemović: Marotta conta sui buoni rapporti col Sassuolo

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Tarik Muharemovic è finito nel mirino dell'Inter e Marotta conta sui buoni rapporti con i dirigenti del Sassuolo per strappare una buona offerta. Possibile inserimento nell'offerta di Mattia Mosconi, talentuoso attaccante classe 2007 dell'Inter.
Luigi Mereu

Dopo i Play-off Mondiali contro Italia e Galles, Tarik Muharemović è finito nel mirino di vari Top Club e l'Inter sembra pronta a rompere il ghiaccio e presentare un'offerta ufficiale al Sassuolo. Quest'anno ha totalizzato 26 presenze in Serie A condite da 2 gol e 2 assist. Grazie anche al suo allenatore Fabio Grosso, il difensore è diventato il giocatore che l'Inter cercava, perfetto per il 3-5-2 di Chivu e ormai giocatore maturo mentalmente e tecnicamente. Contro la nostra nazionale è stato il migliore in campo, e dopo la crescita di quest'anno sembra pronto per diventare protagonista in una big.

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Inter su Tarik Muharemović, dettagli sulla trattativa

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NAPLES, ITALY - JANUARY 17: Antonio Vergara of SSC Napoli battles for possession with Tarik Muharemovic of US Sassuolo Calcio during the Serie A match between SSC Napoli and US Sassuolo Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on January 17, 2026 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
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Il calciatore ha dimostrato interesse nel vestire la maglia nerazzurra, ma il suo passato in bianconero potrebbe influire sulla trattativa. Infatti nel contratto del bosniaco è presente una clausola che garantisce alla Juventus il 50% sulla futura rivendita, portando l'Inter a dover pagare una cifra superiore. L'AD del club Giovanni Carnevali valuta il difensore circa 30-35 milioni di euro, e per abbassare la parte cash Marotta vorrebbe inserire il giovane Mattia Mosconi, talentuoso attaccante delle giovanili nerazzurre e della seconda squadra.

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La strada per Tarik Muharemović in nerazzurro sembra ormai tracciata. Con il sì del giocatore già in tasca e il Sassuolo pronto a trattare, l'Inter si prepara a sferrare l'attacco decisivo. Il difensore bosniaco è oggi, a tutti gli effetti, il primo grande nome prenotato per la difesa del futuro.

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