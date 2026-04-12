Inter, obiettivo Muharemović: Marotta conta sui buoni rapporti col Sassuolo

Dopo i Play-off Mondiali contro Italia e Galles, Tarik Muharemović è finito nel mirino di vari Top Club e l'Inter sembra pronta a rompere il ghiaccio e presentare un'offerta ufficiale al Sassuolo. Quest'anno ha totalizzato 26 presenze in Serie A condite da 2 gol e 2 assist. Grazie anche al suo allenatore Fabio Grosso, il difensore è diventato il giocatore che l'Inter cercava, perfetto per il 3-5-2 di Chivu e ormai giocatore maturo mentalmente e tecnicamente. Contro la nostra nazionale è stato il migliore in campo, e dopo la crescita di quest'anno sembra pronto per diventare protagonista in una big.