Dopo i Play-off Mondiali contro Italia e Galles, Tarik Muharemović è finito nel mirino di vari Top Club e l'Inter sembra pronta a rompere il ghiaccio e presentare un'offerta ufficiale al Sassuolo. Quest'anno ha totalizzato 26 presenze in Serie A condite da 2 gol e 2 assist. Grazie anche al suo allenatore Fabio Grosso, il difensore è diventato il giocatore che l'Inter cercava, perfetto per il 3-5-2 di Chivu e ormai giocatore maturo mentalmente e tecnicamente. Contro la nostra nazionale è stato il migliore in campo, e dopo la crescita di quest'anno sembra pronto per diventare protagonista in una big.
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Inter, obiettivo Muharemović: Marotta conta sui buoni rapporti col Sassuolo
Inter su Tarik Muharemović, dettagli sulla trattativa
Il calciatore ha dimostrato interesse nel vestire la maglia nerazzurra, ma il suo passato in bianconero potrebbe influire sulla trattativa. Infatti nel contratto del bosniaco è presente una clausola che garantisce alla Juventus il 50% sulla futura rivendita, portando l'Inter a dover pagare una cifra superiore. L'AD del club Giovanni Carnevali valuta il difensore circa 30-35 milioni di euro, e per abbassare la parte cash Marotta vorrebbe inserire il giovane Mattia Mosconi, talentuoso attaccante delle giovanili nerazzurre e della seconda squadra.
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La strada per Tarik Muharemović in nerazzurro sembra ormai tracciata. Con il sì del giocatore già in tasca e il Sassuolo pronto a trattare, l'Inter si prepara a sferrare l'attacco decisivo. Il difensore bosniaco è oggi, a tutti gli effetti, il primo grande nome prenotato per la difesa del futuro.
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