L’Inter insegue lo scudetto: le quote del big match di San Siro con la Roma

L'Inter ospita la Roma per il big match della 34esima giornata del campionato di Serie A: le quote della sfida.

Luca Paesano Redattore 26 aprile - 20:49

Archiviate le discussioni sulla questione rinvio, è finalmente tempo di scendere in campo. Domani pomeriggio, alle ore 15:00, scendono in campo Inter e Roma per la 34esima giornata di Serie A. I nerazzurri si giocano lo scudetto con il Napoli in queste ultime 5 giornate ed ogni virgola può essere decisiva.

Inter-Roma, come arrivano le due squadre — I nerazzurri si trovano di fatto a giocarsi tutta la stagione nel giro di pochi giorni, ed il momento di forma di fatto non è dei migliori. Prima la sconfitta all'ultimo respiro con il Bologna che ha regalato al Napoli l'aggancio in vetta, poi il netto 3-0 incassato dal Milan in settimana che è costato l'eliminazione dalla Coppa Italia. Per l'Inter c'è ora la Roma, in una sfida per nulla semplice che precede lo scontro di Champions League contro il Barcellona.

Ambizioni e punti importanti in palio anche per i giallorossi, che non perdono in campionato da 17 partite consecutive. L'ultima sconfitta della formazione di Claudio Ranieri è quella del 15 dicembre a Como. Da lì in poi, è iniziata la rincorsa Champions: se in un primo momento sembrava impossibile, ora il quarto posto è a soli 4 punti di distanza.

Inter-Roma, i precedenti tra le due squadre — L'Inter ha vinto 8 degli ultimi 10 incontri tra campionato e Coppa Italia e arriva alla sfida di domani con uno score di 4 successi consecutivi contro la Roma. L'ultima vittoria dei giallorossi è arrivata proprio a San Siro e risale all'attore 2022, con l'1-2 firmato da Smalling e Dybala. Nelle ultime 11 partite giocate contro la Roma, i nerazzurri sono sempre riusciti a trovare il gol.

Inter-Roma, le quote e il pronostico — L'Inter è favorita nei pronostici rispetto alla Roma. La vittoria della squadra di casa è data a 1.75, mentre il successo dei giallorossi a San Siro è quotato a 4.75. Completa il quadro la X, proposta a 3.50. Sarà una sfida aperta, con le due squadre che regaleranno spettacolo, oppure si avvertirà il peso dei punti in palio? Il Goal è in lavagna a 1.80, mentre il No Goal si trova a 1.90. I bookmakers si sbilanciano verso l'Under2,5, che si trova a 1.75 rispetto all'1.95 dell'Over2,5. Non ci aspettiamo una sfida particolarmente scoppiettante, motivo per cui il risultato finale potrebbe essere un 1-0 per i nerazzurri: l'esito si trova a quota 6.25.