Inter-Torino in Coppa Italia: i precedenti tra i due club nella competizione

Aspettando il fischio d'inizio dell'incontro, rivediamo insieme le volte in cui le due squadre hanno giocato contro nella coppa nazionale

Jacopo del Monaco 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 21:32)

L'Inter ed il Torino daranno il via ai quarti di finale della Coppa Italia 2025/2026. Le due squadre, infatti, si affronteranno nella giornata di domani in occasione del match che metterà in palio un posto in semifinale. In caso di parità al termine dei tempi regolarmentari, i due club andranno ai calci di rigore e si deciderà la prima semifinalista. La partita avrà inizio alle ore 21:00 presso lo Stadio Giuseppe Meazza e, nell'attesa, vediamo insieme come sono andate le altre sfide tra nerazzurri e granata nella coppa nazionale.

Le vittorie dell'Inter in Coppa Italia contro il Torino — In tutta la loro storia, i due club hanno giocato contro nella coppa nazionale 15 volte, con la squadra piemontese che ha conquistato la vittoria in otto occasioni. Tra loro ci sono stati anche due pareggi mentre i successi nerazzurri sono a quota cinque. Per la prima vittoria dell'Inter contro i granata, bisogna andare alla stagione 1969/1970, edizione in cui le due squadre hanno giocato contro proprio ai quarti di finale. I meneghini, guidati da Helenio Herrera, hanno vinto la gara d'andata di misura grazie alla rete di Roberto Boninsegna al minuto 82. Nel giugno del '72, nella fase a gironi della competizione, arriva il secondo successo con un 3-0 firmato Sandro Mazzola, Mario Corso e Boninsegna.

Sei anni più tardi e sempre nello stesso turno, i nerazzurri ottengono una vittoria grazie alla rete di Carlo Muraro al 48'. Nella stagione 1981/1982, invece, i due club si sono incontrati in finale e l'Inter ha portato a casa la Coppa Italia dopo aver vinto il match d'andata 1-0 con gol di Aldo Serena ed il pareggio per 1-1 al ritorno grazie alla rete di Alessandro Altobelli che ha risposto alla rete granata segnata da Agatino Cuttone. Nell'annata 90/91, i due club hanno giocato contro in occasione degli ottavi di finale della competizione e l'Inter, il 9 gennaio di 35 anni fa, ha vinto la gara d'andata per 2-1. Alla rete del Toro di Vázquez dopo 3 minuti hanno risposto Matthäus e Bergomi negli ultimi minuti di gioco.

I successi dei granata — Come abbiamo già detto nel paragrafo precedente, le vittorie del Torino contro in nerazzurri in questa competizione sono a quota otto. La prima coincide col primo incontro tra i due club in Coppa Italia: vigilia di Natale del 1939, sedicesimi di finale della competizione e successo per 1-2 con le reti di Borsetti e Capri. Per il secondo successo del Toro ci spostiamo ai quarti di finale della coppa nazionale 1963/1964, turno in cui i piemontesi hanno vinto 4-1 con reti di Giorgio Puia, Enrico Albrigi (doppietta) e Gerry Hitchens. Nella stagione 67/68, invece, ha avuto luogo la prima finale tra i due club ed il Toro ha alzato la coppa al cielo vincendo 1-0 l'andata con autogol di Dotti e 0-2 al ritorno grazie alle reti di Natalino Fossati e Nestor Combin.

Gli altri due successi a tinte granata sono arrivati nella stagione 1969/1970. Dopo aver perso la sopracitata andata dei quarti di finale, il Torino ha vinto il match di ritorno grazie al rigore di Giambattista Moschino. In quei tempi, però, non esistevano ancora i supplementari. Di conseguenza, si è giocato uno spareggio: doppio vantaggio del Toro con Emiliano Mondonico e Giovanni Quadri; pareggio dell'Inter con Boninsegna e Luis Suarez; gol del 3-2 finale segnato da Mondonico e granata in semifinale. Nell'edizione 77/78 della coppa, invece, la seconda partita della fase ai gironi tra i due club è terminata a reti bianche. Dopo la già menzionata partita d'andata degli ottavi di Coppa Italia 1990/1991, il 23 gennaio di 35 anni fa il Toro ha vinto 1-0 la gara di ritorno con rete di Gianluigi Lentini. Grazie alla regola del gol fuori casa, i granata hanno staccato il pass per il turno successivo.