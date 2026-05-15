Una domenica in salsa nerazzurra. Mentre le altre big del campionato italiano si contendono gli ultimi 3 posti utili per l'accesso alla UEFA Champions League, l'Inter ha già definito con assoluta chiarezza il suo presente e futuro prossimo. Il doblete italiano, completato per la seconda volta nella sua storia, può dare il via all'estate di festa dei tifosi interisti.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

Inter, domenica da ricordare col bus scoperto

Daniele Battaglia e Elenoire Casalegno inaugureranno il pomeriggio domenicale a forti tinte nere ed azzurre. L'Inter, difatti, ha già concordato che, ancora prima del fischio d'inizio della partita con l'Hellas Verona, potrà partire lo. Protagonisti del momento saranno, provenienti dal mondo della musica, dello sport e dell'intrattenimento.

Milan, Italia – 3 maggio 2026: l’allenatore dell’FC Internazionale Milano, Cristian Chivu, festeggia dopo la conferma del risultato della partita di Serie A tra FC Internazionale Milano e Parma Calcio 1913 allo Stadio Giuseppe Meazza il 3 maggio 2026 a Milan, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La partita contro i gialloblù già retrocessi in Serie B non sposterà in alcun modo la classifica, date le sorti ampiamente decise per entrambe le formazioni. Il match avrà inizio alle 15, in un San Siro che ci si attende possa riempirsi ancora una volta. Proprio al momento dell'ingresso in campo delle due squadre, lungo le gradinate di tutto lo stadio, verrà esposta un'imponente coreografia celebrativa del 21° Scudetto. Solo al triplice fischio finale, comincerà la festa vera e propria. I componenti del gruppo squadra saliranno a bordo di un bus scoperto che compirà un tragitto ben definito, accompagnato da migliaia di tifosi.

Caricamento post Instagram...

L'autobus, lasciato San Siro, imboccherà le seguenti strade: Viale Caprilli, Piazzale Lotto, Via Monte Rosa, Buonarroti, Via Giotto, Via Bruchiello, Via Guido d'Arezzo, Conciliazione, Via Boccaccio, Piazza Virgilio, Via Monti, Corso Magenta, Via Meravigli, Cordusio, Via Orefici,. Davanti a uno dei simboli del capoluogo lombardo terminerà la celebrazione di Chivu e dei suoi ragazzi.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365