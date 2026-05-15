Domenica pomeriggio Milano sarà completamente avvolta dal calore dei tifosi nerazzurri. Dopo la sfida col Verona a San Siro comincerà la parata tricolore.
Marea nerazzurra in Duomo! Tifosi cantano per lo Scudetto dell'Inter
Una domenica in salsa nerazzurra. Mentre le altre big del campionato italiano si contendono gli ultimi 3 posti utili per l'accesso alla UEFA Champions League, l'Inter ha già definito con assoluta chiarezza il suo presente e futuro prossimo. Il doblete italiano, completato per la seconda volta nella sua storia, può dare il via all'estate di festa dei tifosi interisti.
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Inter, domenica da ricordare col bus scopertoDaniele Battaglia e Elenoire Casalegno inaugureranno il pomeriggio domenicale a forti tinte nere ed azzurre. L'Inter, difatti, ha già concordato che, ancora prima del fischio d'inizio della partita con l'Hellas Verona, potrà partire lo show. Protagonisti del momento saranno 21 note celebrità interiste, provenienti dal mondo della musica, dello sport e dell'intrattenimento.
La partita contro i gialloblù già retrocessi in Serie B non sposterà in alcun modo la classifica, date le sorti ampiamente decise per entrambe le formazioni. Il match avrà inizio alle 15, in un San Siro che ci si attende possa riempirsi ancora una volta. Proprio al momento dell'ingresso in campo delle due squadre, lungo le gradinate di tutto lo stadio, verrà esposta un'imponente coreografia celebrativa del 21° Scudetto. Solo al triplice fischio finale, comincerà la festa vera e propria. I componenti del gruppo squadra saliranno a bordo di un bus scoperto che compirà un tragitto ben definito, accompagnato da migliaia di tifosi.
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